A equipe de Eletromecânica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) executa, nesta terça-feira (9), a substituição emergencial da bomba submersa do poço Marabá. A intervenção é necessária para restabelecer a produção da unidade, que teve a operação interrompida nesta madrugada com falha no equipamento.

?Os trabalhos seguem ininterruptos com previsão de conclusão no final da tarde de quarta-feira (10). Durante este período, o abastecimento poderá apresentar intermitência nos condomínios Chácaras Odete, Jardim Colonial, Parque Borghesi, Paineiras, Samambaia, Villaggio I e II, Ilha de Capri e Cidade Jardim, bem como nos bairros Jardim Santos Dumont, Vila Aviação, Jardim Mary, Jardim Marabá, Jardim Nicéia e parte do Jardim Europa.

?A normalização do sistema ocorrerá de forma gradativa logo após a finalização da troca e a retomada da extração de água.