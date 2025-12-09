Vivemos a era das improvisações, dos artifícios, dos remendos e das muletas tributárias. No Brasil, um exemplo é o uso de um imposto como o IVA, próprio para utilização em cadeias de produção industrial, sendo aplicado nas operações financeiras e creditícias como manda a EC 132/2023, onde apenas com muita imaginação ou estímulo etílico se consegue vislumbrar algo remotamente similar a um elo produtivo semelhante ao das indústrias manufatureiras ou, com um pouco de esforço, ao de certas atividades prestadoras de serviços.

Mas o fenômeno acomete também a vetusta OCDE, com seus complexos Pilares 1 e 2 oriundos do projeto BEPS, e novamente no Brasil, com suas recentes investidas na tributação dos "super ricos" e com a ventilada proposta de um piso para o setor financeiro sugerida pelo ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Trata-se da extravagância do “imposto mínimo”, superpondo-se à tributação convencional.

Os sistemas tributários em uso no mundo foram criados no século passado e focados na economia analógica de então. Daí surge o desafio para a administração tributária que precisa arrecadar em um ambiente digital dispondo, apenas, dos instrumentos típicos da antiga economia industrial.