A Câmara Municipal de Bauru aprovou, no final da madrugada desta terça-feira (9), por volta de 5h40, o projeto de lei (PL) que autoriza o governo municipal a fazer a concessão da coleta e futuro tratamento de lixo à iniciativa privada. Foram 11 votos a favor e 9 contrários. Foi um duro teste de resistência para os vereadores, funcionários e interessados, em meio a uma batalha de argumentos jurídicos quanto à forma de tramitação do PL até a decisão final. A aprovação será judicializada por vereadores de oposição, que discordam dos procedimentos regimentais adotados pelo presidente Markinho Souza (MDB), principalmente quanto à cassação de prerrogativas parlamentares.

Enviado no começo de novembro à Câmara Municipal pela prefeita Suéllen Rosim (PSD), o Projeto de Lei (PL) autoriza a celebração de uma parceria público-privada (PPP) para a gestão dos resíduos sólidos (lixo orgânico e seletivo) e da limpeza urbana da cidade. O contrato previsto é de R$ 4,8 bilhões por 30 anos.

Um mês depois, o projeto é aprovado sob pesadas críticas da oposição e de várias entidades classistas, que nesta segunda (8) pediram a Markinho Souza a retirada do processo da pauta para melhor discussão com a sociedade. O PL estava sob o regime de urgência, pedido pelo governo, o que dispensa alguns procedimentos regimentais de praxe. Estiveram ontem na sede do Legislativo a Assenag, o Ciesp, a OAB, a Ordem dos Economistas e o Codese.