07 de dezembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
O TEMPO

Dia começa parcialmente nublado em Bauru, mas sol deve imperar

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Manhã parcialmente nublada em Bauru neste domingo
Manhã parcialmente nublada em Bauru neste domingo

O domingo (7) começou com pancadas isoladas de chuva em algumas regiões do Estado. Na madrugada, Bauru registrou chuvas em algumas regiões da cidade. Mas ao longo do dia, o sol deve predominar, favorecendo o aumento rápido da temperatura e sensação de calor em todo o território paulista.

O Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet) Bauru informa que o dia deve ter céu parcialmente nublado a nublado, com áreas de chuvas isoladas. Ventos de nordeste, fracos a moderados. A previsão é de chuva mais intensa a partir de terça-feira.

Entre à tarde e à noite de hoje, há risco de pancadas isoladas de chuva em todo o Estado, podendo vir com moderada a forte intensidade acompanhada de temporais especialmente no Centro, Oeste e Norte paulista. 

A lagoa de captação de água do Rio Batalha está com nível excelente: 3,42m, acima do ideal que é de 3,20m.


Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários