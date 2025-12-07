O domingo (7) começou com pancadas isoladas de chuva em algumas regiões do Estado. Na madrugada, Bauru registrou chuvas em algumas regiões da cidade. Mas ao longo do dia, o sol deve predominar, favorecendo o aumento rápido da temperatura e sensação de calor em todo o território paulista.

O Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet) Bauru informa que o dia deve ter céu parcialmente nublado a nublado, com áreas de chuvas isoladas. Ventos de nordeste, fracos a moderados. A previsão é de chuva mais intensa a partir de terça-feira.

Entre à tarde e à noite de hoje, há risco de pancadas isoladas de chuva em todo o Estado, podendo vir com moderada a forte intensidade acompanhada de temporais especialmente no Centro, Oeste e Norte paulista.