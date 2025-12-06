A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), realiza neste domingo (7), às 10h, a quinta e última apresentação da 17ª temporada do Projeto ‘Um Canto no Botânico’, com o show ‘Do Autoral ao Universal’. A entrada é gratuita. O projeto ‘Um Canto no Botânico’ tem como objetivo oferecer ao público uma rica opção cultural aos domingos, divulgando os talentos musicais de artistas de Bauru e região.
O show de encerramento será na Praça dos Bambus do Jardim Botânico Municipal de Bauru, com uma viagem pela MPB ‘lado B’, com sucessos de Edu Lobo, Dominguinhos e Pixinguinha. O termo ‘lado B’ refere-se a um estilo de show, coletâneas de músicas "fora do circuito principal de determinado artista ou estilo" ou à descoberta de faixas secundárias, como em playlists e artigos de música. Além da MPB, o trio também apresentará algumas músicas autorais.
O Projeto ‘Um Canto no Botânico’ é uma realização do Jardim Botânico Municipal de Bauru e tem o apoio das Empresas Amigas da Natureza. O Jardim Botânico fica na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), Km 232, acesso pelo Zoológico Municipal. Em caso de chuva, as apresentações serão realizadas no Centro de Visitação do Jardim Botânico.
MÚSICOS
Denise Amaral
Denise Amaral é uma cantora bauruense versátil, com mais de 40 anos dedicados à arte de cantar. Sua trajetória é marcada por sensibilidade, presença cativante e profundo amor pela música, emocionando o público com sua entrega e autenticidade. Influenciada por grandes nomes da música brasileira e internacional. Transita por diversos estilos, como MPB, Jazz, Bossa Nova, Samba e Salsa. Em 2021 lançou o álbum ‘Sem Limites’, resultado de projeto do ProAC, apresentado em várias cidades. Integra diferentes bandas e projetos musicais e tem participação ativa em shows, festivais e produções culturais. Premiada em festivais como FEJACAN (PR) e FESCANPE (MG), destaca-se por sua musicalidade, presença de palco e contribuição à valorização da MPB.
Paulo Maia
Paulo Maia é pianista, acordeonista, compositor, arranjador e regente, formado pelo Conservatório de Tatuí e pela Oficina de Música Brasileira. Foi premiado no concurso Guiomar Novaes em 2021, ficando entre os dez melhores pianistas do estado de São Paulo. Natural de Araraquara, já tocou com grandes nomes, como Hermeto Pascoal que o apadrinhou, sendo convidado para os shows de aniversário do ‘Bruxo’ desde o ano de 2015. Em 2023 lançou o álbum ‘Inéditas Hermeto’, via ProAC. Nos últimos anos, tem se apresentado em importantes festivais com seu trio e quarteto, consolidando-se como referência na música instrumental brasileira. Possui quatro álbuns gravados, sendo três premiados pelo ProAC.
Anderson de Paula
Anderson de Paula é bauruense — cavaquinista, cantor e compositor — que se dedica ao samba e à MPB. Integra o grupo Sambadores, desde 2018, tocando cavaco e cantando, com repertório que mistura clássicos do samba e composições autorais. Nos últimos anos, tem participado ativamente de shows pelo município, especialmente por meio do projeto ‘Samba na Praça’, além de iniciativas culturais/beneficentes. Sua presença na cena local ajuda a manter viva a tradição do samba e a proporcionar acesso à música popular para o público de Bauru.