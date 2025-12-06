O mês de dezembro começou movimentado em Bauru, com fluxo intenso de veículos nas ruas e avenidas e um alerta reforçado das autoridades para que motoristas e pedestres redobrem os cuidados. Tradicionalmente marcado pelo aumento de compras, confraternizações e viagens, o período tende a pressionar o trânsito urbano — e, neste sábado, a cidade já sentiu os reflexos desse cenário. Vários acidentes foram registrados ao longo do dia, de menor e de maior gravidade.

Ao longo do dia, diferentes pontos de Bauru registraram acidentes que mobilizaram equipes de resgate e da Polícia Militar. Entre colisões, quedas e atropelamentos, o saldo reforçou a preocupação com a combinação de vias cheias, pressa e, em alguns casos, desatenção.

Segundo profissionais que atuam no atendimento de emergência, dezembro costuma apresentar elevação no número de ocorrências por múltiplos fatores: maior circulação na região central e nos corredores comerciais, aumento do uso de motocicletas para entregas e deslocamentos rápidos, além do cansaço natural acumulado ao fim do ano.