Dê folga para seu animal de estimação, deixando-o descansar num hotel, enquanto você estiver viajando. A hospedagem deve oferecer qualidade nos serviços prestados, evitando que ocorra estresse, fuga, ou até um acidente grave.

Existem muitas opções, que se diferenciam pelas instalações, capacidade para acomodação, alimentação, atividades físicas e preço. Nem sempre o mais caro é realmente o melhor.

"A decisão deve ser tomada, a partir do momento que você sentir que as pessoas responsáveis pelo trabalho oferecem uma dedicação comprovada, com conhecimento suficiente para identificar alguma anomalia e principalmente, possuem boas referências", alerta Vininha F. Carvalho, editora da Revista Ecotour News.