Dê folga para seu animal de estimação, deixando-o descansar num hotel, enquanto você estiver viajando. A hospedagem deve oferecer qualidade nos serviços prestados, evitando que ocorra estresse, fuga, ou até um acidente grave.
Existem muitas opções, que se diferenciam pelas instalações, capacidade para acomodação, alimentação, atividades físicas e preço. Nem sempre o mais caro é realmente o melhor.
"A decisão deve ser tomada, a partir do momento que você sentir que as pessoas responsáveis pelo trabalho oferecem uma dedicação comprovada, com conhecimento suficiente para identificar alguma anomalia e principalmente, possuem boas referências", alerta Vininha F. Carvalho, editora da Revista Ecotour News.
Jamais reserve a hospedagem sem fazer uma visita prévia ao local, para testar o atendimento, verificando as condições de higiene das pistas onde os cães se exercitam dos boxes onde será alocado, armazenamento da ração, quantas vezes por dia é oferecida a alimentação, qual tipo de ração é usado e se existe água limpa e de fácil acesso.
Torna-se fundamental observar a estrutura de segurança, como: grades, telas, altura das paredes e proteção especial para fêmeas no cio.
Algumas hospedagens pedem que o tutor traga a ração de seu cão, para evitar transtornos gastrointestinais e facilitar a adaptação.
"Relate todos seus hábitos e manias. O quanto mais souber sobre ele, melhor poderão tratá-lo. Não deixe que um tratador seja mordido para que o pessoal da hospedagem descubra que seu cão não gosta que ninguém se aproxime quando ele esta comendo", ressalta Vininha F.Carvalho.
Estabeleça claramente o que está incluído na diária do seu animal e quais os serviços que serão cobrados a parte. Algumas hospedagens não incluem atividades especiais como: natação, treinamento, exercícios de musculação ou agility.
Em caso de emergência especifique se ele deverá ser atendido pelo veterinário do seu animal, ou se pelo veterinário responsável pela hospedagem, e quem arcará com as despesas.
Se for possível deixe também o telefone de onde você poderá ser encontrado, ou de alguém que possa se responsabilizar pelo animal enquanto você estiver viajando (um parente ou amigo que tenha intimidade com ele).
Cuidados
Estrutura física: Verifique se o local possui portões seguros, redes de proteção onde necessário e câmeras de segurança para monitoramento 24 horas, incluindo acesso on-line para os tutores.
Vigilância humana: É fundamental que haja funcionários presentes durante todo o tempo para supervisionar os animais, prevenir brigas, atender emergências e garantir a segurança em casos de incidentes.
Prevenção de fugas: A estrutura deve evitar fugas, especialmente de animais que podem ficar ansiosos.
Higiene: O local deve manter um alto padrão de limpeza para prevenir doenças.
Hospedagem domiciliar
Caso você procure uma versão mais simples da hospedagem para cães, uma ideia é deixar o pet na casa de uma pessoa. Para isso, é possível contratar cuidadores de pets em plataformas na internet.
Eles cobram para oferecer a hospedagem domiciliar para cães durante o tempo que você precisar. Na casa do cuidador, os animais recebem conforto, comida e companhia para brincar o tempo todo.
É como se os cães estivessem em sua própria casa, mas em companhia de outras pessoas. Este tipo de hospedagem para cachorro não conta com o luxo de um hotel cinco estrelas, mas ele não vai sentir falta disso.
Faça tudo com planejamento e pesquisa
Um bom hotel para pets deve oferecer carinho e segurança através de profissionais qualificados e um ambiente seguro com controle de acesso, como portões e câmeras de segurança, além de espaços adequados para as necessidades do animal.
O bem-estar do pet também é garantido com lazer, estimulação mental, exercícios físicos e a garantia de que o animal estará sendo bem cuidado, seja durante a hospedagem
No momento de chegada ao hotel, deverá ser apresentada a caderneta de vacinação e confirmar que já foi passado ou solicitar um preventivo para combater as pulgas e carrapatos.
"Mostre-se seguro na hora da despedida, para que o animal não fique muito assustado neste novo ambiente. Alguns normalmente não vão comer bem nos primeiros dois ou três dias e ficarão desanimados. Depois deste período, geralmente acabam adorando as novidades. Cães mais seguros desfrutam com alegria de novos espaços, exercício e companhia canina", enfatiza Vininha F. Carvalho.
Em algumas hospedagens os animais ficam sozinhos em seu boxe, em outros aos pares e em até aos grupos. Muitos tutores acham que sozinho seu cão ficará melhor, embora já esteja comprovado que em dupla eles ficam mais calmos, desde que o animal não tenha medo de outros cães, ou seja, muito agressivo.
Na hora de buscá-lo é importante certificar-se que esta tudo dentro do que foi contratado e, em caso contrário, deverá ser notificado este estabelecimento junto ao PROCON, evitando desta forma, que prospere os maus empreendedores deste segmento.
"O seu animal não poderá reclamar durante o período que estiver lá, mas todas as deficiências serão percebidas nitidamente pelo tutor atencioso que buscou dar a ele um tratamento profissional", finaliza Vininha F. Carvalho.
Hotéis pet-friendly
Ainda inseguro sobre deixar o pequeno longe de seus olhos? Que tal procurar um hotel para humanos que seja pet-friendly? Nesses lugares, além de haver várias atrações para os humanos, existe muita diversão e cuidado com os cães. Assim, a hospedagem consegue atender muito bem toda a família!
Para escolher o hotel pet-friendly para hospedar vocês, use nossas dicas e garanta que a diversão não se transforme em dor de cabeça. Ninguém merece ficar estressado nas férias!
Hospedagem para cachorro
Os doguinhos também merecem o descanso e a diversão exclusiva das férias, não é mesmo? A hospedagem para cachorro pode oferecer tudo isso! Preparar as malas do peludo também é importante, com as coisas que ele está acostumado.
Carinho e bem-estar
Cuidado e atenção: O hotel precisa oferecer carinho e atenção individualizados, com funcionários que demonstrem amor pelos animais.
Recreação e socialização: Um espaço amplo para brincar e se exercitar é essencial para o bem-estar dos pets.
Comunicação: O estabelecimento deve fornecer atualizações diárias sobre o pet, como fotos e vídeos, para que o tutor se sinta tranquilo.
Ambiente adaptado: Espaços de descanso confortáveis e a separação adequada de animais com comportamentos agressivos garantem uma estadia tranquila para todos.
Visita prévia: A possibilidade de o tutor fazer uma visita antes da hospedagem pode ajudar o animal a se adaptar ao novo ambiente.