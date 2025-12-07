O Google anunciou um conjunto de iniciativas de apoio à pesquisa acadêmica com foco em tecnologia no Brasil. Entre elas, está uma cátedra em parceria com o Instituto de Estudos Avançados da USP e a expansão de um programa internacional de bolsas para pós-graduação, que passou a contemplar pesquisadores brasileiros.
A Cátedra IA Responsável vai ser liderada pelo sociólogo e economista Carlos Américo Pacheco. O objetivo do projeto, que vai durar três anos, é oferecer bolsas para estudantes não só de engenharia e ciência da computação, mas também direito, sociologia e artes, entre outras áreas.
Segundo o coordenador acadêmico da iniciativa, o sociólogo Glauco Arbix, a ideia é ter um laboratório de pesquisas sobre políticas públicas envolvendo a IA, além de questões éticas, legais e econômicas.
Em nota, Pacheco diz que a cátedra vai estudar como evitar riscos ligados à nova tecnologia, como ameaças à segurança cibernética, impactos no trabalho ou o viés de algoritmos sem supervisão.
Quanto ao programa Google PhD Fellowship, que oferece bolsas para pesquisadores de pós-graduação, a empresa anunciou que ele foi expandido e, hoje, contempla oito pesquisadores de seis universidades brasileiras -ao todo, são 255 estudantes no mundo que recebem um investimento total de US$ 10 milhões (R$ 53 milhões) da área filantrópica da empresa.
Na América Latina, o programa contempla pesquisadores com até US$ 15 mil (R$ 80 mil) por ano para cobrir atividades relativas à pesquisa e viagens, além de designar para o beneficiado um mentor ligado ao Google. Os pagamentos podem ser feitos por até dois anos a cada selecionado.
PARCERIAS
Não é a primeira parceria da empresa americana com a USP. Ano que vem, o Google vai inaugurar seu centro de engenharia dentro da Cidade Universitária. A companhia foi contemplada pelo programa IPT Open, que chama empresas para ocuparem o histórico prédio do instituto por dez anos em troca de contrapartidas financeiras e não financeiras.
O Google também divulgou a assinatura de um memorando de entendimento com a Embraer, numa cooperação que tem o objetivo de avaliar aplicações futuras da IA na indústria aeronáutica. As duas empresas não deram detalhes de como essa parceria vai acontecer na prática, mas dizem que começam agora a mapear oportunidades de colaboração.