O Google anunciou um conjunto de iniciativas de apoio à pesquisa acadêmica com foco em tecnologia no Brasil. Entre elas, está uma cátedra em parceria com o Instituto de Estudos Avançados da USP e a expansão de um programa internacional de bolsas para pós-graduação, que passou a contemplar pesquisadores brasileiros.

A Cátedra IA Responsável vai ser liderada pelo sociólogo e economista Carlos Américo Pacheco. O objetivo do projeto, que vai durar três anos, é oferecer bolsas para estudantes não só de engenharia e ciência da computação, mas também direito, sociologia e artes, entre outras áreas.

Segundo o coordenador acadêmico da iniciativa, o sociólogo Glauco Arbix, a ideia é ter um laboratório de pesquisas sobre políticas públicas envolvendo a IA, além de questões éticas, legais e econômicas.