Ter um jardim é o sonho de muitas pessoas, um espaço planejado, geralmente ao ar livre, dedicado à exposição e cultivo de plantas, flores e outras formas de natureza.

Para fazer um jardim, planeje o espaço considerando iluminação, solo e tamanho, depois prepare a área afofando a terra e adicionando adubo ou matéria orgânica.

Escolha as plantas adequadas para as condições do local (sol, sombra, meia sombra) e comece plantando em vasos ou canteiros, pensando sempre no crescimento futuro das espécies.