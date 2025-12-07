Ter um jardim é o sonho de muitas pessoas, um espaço planejado, geralmente ao ar livre, dedicado à exposição e cultivo de plantas, flores e outras formas de natureza.
Para fazer um jardim, planeje o espaço considerando iluminação, solo e tamanho, depois prepare a área afofando a terra e adicionando adubo ou matéria orgânica.
Escolha as plantas adequadas para as condições do local (sol, sombra, meia sombra) e comece plantando em vasos ou canteiros, pensando sempre no crescimento futuro das espécies.
Para áreas maiores, considere a construção de canteiros, caminhos ou jardins verticais, aproveitando o espaço vertical e a criatividade com materiais como pedras, madeira ou pallets.
Por fim, estabeleça uma rotina de cuidados com rega, poda, adubação e controle de pragas para manter o jardim bonito e saudável.
PLANEJAMENTO
Observe o espaço disponível e a quantidade de luz solar que ele recebe. Decida se o jardim será em canteiros, vasos ou uma combinação.
É mais fácil gerenciar e cuidar de um jardim menor para iniciantes, evitando sobrecarga.
Escolha plantas que se adaptem ao espaço, considerando o tamanho que elas atingirão quando maduras para evitar problemas futuros de poda excessiva.
PREPARO
Remova pedras, mato e outros detritos do local onde o jardim será criado. Afofe a terra com uma enxada ou picareta, se necessário. Misture um pouco de esterco, adubo orgânico ou terra vegetal para enriquecer o solo.
Se for usar pedrinhas, coloque uma manta de bidim sobre a terra preparada para evitar que as pedras se misturem com o solo.
ESCOLHA DAS PLANTAS
Plantas para sol: Se o local receber bastante sol direto, opte por plantas que prosperam nessas condições.
Plantas para sombra ou meia-sombra: Em locais com pouca luz, como perto de muros ou árvores, escolha plantas adaptadas a essas condições.
Diversifique: Misture tipos de plantas, cores e texturas para criar um visual mais dinâmico. Use suculentas, por exemplo, para dar um toque moderno.
CRIAÇÃO
Plantio em canteiros: Faça os buracos, acomode as mudas e cubra com terra, firmando levemente a base. Se for usar grama, deite os tapetes sobre o solo bem preparado.
Crie caminhos com pedras ou madeira para destacar o jardim e torná-lo mais acessível. Use pedrinhas decorativas para preencher espaços, como entre as plantas e caminhos.
MANUTENÇÃO
Mantenha uma rotina de rega adequada e adube o jardim regularmente, seguindo um cronograma para evitar excessos.
Retire flores secas e galhos mortos, além de realizar podas estruturais conforme a necessidade das plantas.
Fique atento a pragas e doenças para agir rapidamente e manter a saúde das plantas.
Planejamento e Preparação
Escolha o local: Selecione uma área que receba a quantidade de luz solar ideal para as plantas que você escolheu. Analise o tamanho do espaço disponível e se ele é adequado para o cultivo em canteiros ou vasos.
Analise o solo: Prepare o solo afofando a terra e, se necessário, misturando adubo ou substrato para enriquecê-lo.
Defina um orçamento: O planejamento financeiro é fundamental, especialmente ao escolher a matéria-prima ou contratar um profissional.
Para fazer um jardim vertical, comece preparando a parede
Um jardim vertical precisa ser regado constantemente. Por isso, a base da superfície em que ele será construído deve estar bem preparada para resistir à água. Uma boa dica é usar um galão de tinta asfáltica para impermeabilizar a parede.
Uma vez que ela estiver seca, pinte também a malha pop com o esmalte sintético preto brilhante. Espero o tempo necessário para a secagem das duas partes antes de continuar o processo.
Escolha a parede e passe nela essa tinta, que geralmente é cinza. Depois, é hora de partir para o próximo passo. Comece medindo e marcando os lugares em que vai furar a parede. Espalhe os oito furos de forma que o suporte dos vasos fique bem firme.
Instale as buchas e enrosque os parafusos gancho na parede. Se for necessário, conte com a ajuda de uma chave de fenda para facilitar o movimento.
Finalize prendendo os ganchos na malha pop com abraçadeiras plásticas, corte o excesso que sobrar e use a tinta spray para pintar cada um deles e deixar toda a estrutura preta e imperceptível.
Nesse ponto, você pode precisar de ferramentas para jardinagem. Para que os vasos fiquem presos na tela de aço, você vai precisar cortar, dobrar e pintar de preto pedaços de mais ou menos 15 centímetros de arame. Encaixe como na imagem dois pedacinhos de arame em cada vaso, nos furinhos que já vêm nele.
Depois de colocar os arames em todos os vasos, comece a posicioná-los na malha pop. Deixe 15 centímetros de espaço entre um vaso e outro na primeira fileira.
Na segunda, encaixe os vasos na direção do espaço da fileira anterior. Siga essa sequência até finalizar toda a tela, dispondo as plantas de acordo com o seu gosto pessoal.
Uma dica: na hora de escolher as espécies, opte pelas que têm as mesmas necessidades de iluminação e rega e que sejam compatíveis com a incidência de sol e vento no local onde o jardim vertical for montado.
Finalize regando cada um dos vasinhos e mantenha o hábito sempre no início da manhã ou no final da tarde.
BENEFÍCIOS
Saber como fazer um jardim vertical artificial gastando pouco é uma forma de trazer beleza e vida a espaços internos e externos. Mas a parte visual é apenas uma das vantagens desse projeto.
Por acrescentarem um toque natural ao ambiente urbano, ele gera mais calma e tranquilidade. Também melhora a qualidade do ar, filtrando poluentes e liberando oxigênio.
Há até chances do jardim funcionar como isolante térmico e acústico, reduzindo o calor e absorvendo ruídos.