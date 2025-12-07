O "Geoparque Seridó: Patrimônio e Cultura do Sertão", que corta as cidades de Acari, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Currais Novos, Lagoa Nova e Parelhas, no Rio Grande do Norte, é um destino que convida a conhecer um patrimônio geológico, que vem ganhando cada vez mais reconhecimento e encantando visitantes.
Além de reunir elementos de interesse arqueológico e paleontológico, como pinturas rupestres e fósseis, Agência Brasil Agência Brasil o Geoparque Seridó integra história, religiosidade, gastronomia e diversidade cultural e biológica.
Reconhecido como território de relevância mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o Geoparque abrange área de 2,8 mil quilômetros quadrados em seis municípios do Seridó, no centro-sul do Rio Grande do Norte. Estima-se que cerca de 120 mil pessoas vivam atualmente na região, que também abriga populações quilombolas.
CONSERVAÇÃO E DIVERSIDADE
O reconhecimento da Unesco leva em conta a implementação de estratégias para a conservação da diversidade cultural desses locais e o envolvimento das comunidades.
"A gente leva o amor por nossa região e consegue cativar. Então junta a beleza, o bem-receber das pessoas, a simpatia. A nossa gastronomia também. Isso tudo faz com que a gente seja referência", diz Lucinéia de Araújo, condutora local.
No Geoparque também são desenvolvidas ações educativas e de divulgação científica. O local costuma receber pesquisadores e visitantes de instituições de ensino de outras regiões do país, como é o caso da professora Aline Kunst, do Instituto Federal Farroupilha, do Rio Grande do Sul, que veio conhecer o território.
"Estamos aqui conhecendo o Seridó para entender um pouco mais como funciona tanto a organização de geossítios quanto o sistema de gestão e como a população trabalha entendendo o Geoparque", explica.
A professora da UFRGS Lucimar Vieira também se mostrou encantada com o Seridó.
"Essas paisagens são muito diferentes. A gente está diante de uma paisagem cênica, aquela que nos dá uma sensação de bem-estar. E fica imaginando a história do planeta, não é? Uma janela para o passado", afirma.
Preservação
Para o geólogo Silas Costa, a preservação dos geossítios é fundamental para recontar a história geológica do planeta. "Geossítio pode ser sinônimo de sítio geológico, local onde se pode contar uma história única geológica da Terra. E é justamente por meio da conservação desses geossítios e de outros usos, como o turismo e a educação, que os geoparques podem fundamentar seu desenvolvimento sustentável", diz.
Paisagens deslumbrantes, açudes, trilhas e pôr do sol único
Conhecer o Seridó e suas belezas vai além de uma simples viagem, é uma experiência única que pode ser vivida por meio de expedições de turismo sustentável.
"O Geoparque Seridó tem um povo hospitaleiro, junto a um excepcional patrimônio cultural, geológico e histórico. São essas experiências que fazem com que as pessoas possam se sensibilizar cada vez mais na necessidade de preservação e conservação do nosso meio ambiente, fazendo com que o viajante se sinta parte do local visitado", destaca Janaína Medeiros, facilitadora da Vivalá, negócio social de Turismo Sustentável que atua na região.
Além das atrações naturais, com paisagens deslumbrantes, açudes, trilhas e um pôr do Sol mais lindo do que o outro, os turistas podem se alimentar da deliciosa da culinária local e degustar doces típicos da região, além de assistirem a uma apresentação de literatura de cordel com a Aninha do Totoró e ao teatro de bonecos no Solar das Artes.
Oficina de esculturas em lápis, com Adriano Campelo, de pinturas rupestres e de macramê, aula de Kung Fu para iniciantes, noite de forró, meditação no pôr do Sol no Portal do Universo e jantar com fogueira são algumas das outras atrações que os turistas podem aproveitar para aprender sobre uma nova cultura, além de se divertir, claro.
SAIBA MAIS
Experiência turística e científica
Geossítio Marmitas do Rio Carnauba (Foto: Divulgação)
Os geoparques mundiais são reconhecidos pela Unesco pela importância científica, cultural, paisagística, geológica, arqueológica, paleontológica e histórica. Nessas regiões, todo o ambiente é preservado, podendo ser aberto para visitação por meio do turismo sustentável, gerando desenvolvimento para as comunidades locais.
A designação desses novos geoparques elevará o número total de locais da Rede Global de Geoparques da Unesco de 168 para 177, em 46 países.
Para conhecer o Geoparque Seridó e explorar tudo que ele tem a oferecer, é importante contar com profissionais qualificados. A Vivalá - Turismo Sustentável oferece uma imersão na cultura sertaneja. Os roteiros variam entre 5 e 8 dias. Neles, o viajante irá viver uma imersão incrível na região, experimentar comidas típicas, realizar trilhas, oficinas e socializar com as comunidades sertanejas.
O ponto de encontro da expedição é em Natal, na capital do Rio Grande do Norte. A partir desse momento, os viajantes são acompanhados de um facilitador e de um guia da região.
Após todos se encontrarem, partem para os municípios de Currais Novos, Acari, Carnaúba dos Dantas, Parelhas, Lagoa Nova e Cerro Corá.
Durante a noite, ao invés de redes de hotéis comuns, o descanso será em pousadas dirigidas por pessoas que fazem parte da comunidade local.
O roteiro também inclui opções de alimentação para vegetarianos e veganos.
A região do Seridó é um patrimônio que necessita ser preservado e as expedições de turismo sustentável permitem ter uma experiência rica respeitando o meio ambiente, a cultura e a economia da região.
"As Expedições de Turismo Sustentável da Vivalá permitem nossos viajantes a conhecerem um Brasil real, profundo, rico, extremamente interessante, que na maioria das vezes, não aparece na grande mídia, mas é cheio de cultura, belezas naturais, pessoas incríveis com saberes ancestrais e modos de vida tradicionais que devem ser respeitados e preservados. Se você quer conhecer o sertão de verdade, vá ao Geoparque Seridó, você ficará maravilhado", explica Daniel Cabrera, diretor executivo e cofundador da Vivalá.