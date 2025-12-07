O "Geoparque Seridó: Patrimônio e Cultura do Sertão", que corta as cidades de Acari, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Currais Novos, Lagoa Nova e Parelhas, no Rio Grande do Norte, é um destino que convida a conhecer um patrimônio geológico, que vem ganhando cada vez mais reconhecimento e encantando visitantes.

Além de reunir elementos de interesse arqueológico e paleontológico, como pinturas rupestres e fósseis, Agência Brasil o Geoparque Seridó integra história, religiosidade, gastronomia e diversidade cultural e biológica.

Reconhecido como território de relevância mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o Geoparque abrange área de 2,8 mil quilômetros quadrados em seis municípios do Seridó, no centro-sul do Rio Grande do Norte. Estima-se que cerca de 120 mil pessoas vivam atualmente na região, que também abriga populações quilombolas.