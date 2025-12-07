Rumo ao Natal, a caminhada do Advento nos convidou, no domingo passado, à oração e à vigilância. Agora, neste segundo domingo, a liturgia nos propõe outro passo essencial: o arrependimento dos pecados e a conversão. É tempo, portanto, de colocar em ordem nossa vida interior e preparar o presépio de Jesus dentro da casa do nosso coração, da nossa família, da nossa Igreja e do nosso mundo.
O Evangelho da Santa Missa apresenta São João Batista no deserto da Judeia, figura austera e profética, vestido com pelos de camelo, cingido por um cinturão de couro e alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava ao povo de Israel a chegada iminente do Reino de Deus e lançava um urgente apelo à conversão: "Convertei-vos, porque o Reino dos Céus está próximo".
Isaías já havia anunciado essa voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor e endireitando suas veredas. Movidas por esse apelo, multidões vinham ao encontro de João, confessavam seus pecados e eram batizadas no rio Jordão. O profeta, porém, não se deixava iludir por aparências: chamava muitos de "raça de víboras" e exigia frutos concretos de conversão. Não bastava gloriar-se da descendência de Abraão; era preciso mudança de vida.
João advertia: "O machado já está posto à raiz da árvore: toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo". Ele batizava com água, mas anunciava Aquele que haveria de batizar no Espírito Santo e no fogo, recolhendo o trigo ao celeiro e queimando a palha no fogo que não se apaga.
Na primeira leitura (cf. Is. 11,1-10), o profeta Isaías apresenta o Messias esperado como alguém totalmente revestido do Espírito do Senhor, portador dos dons da sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, ciência e temor de Deus. Ele conduzirá o povo como pastor zeloso, protegerá os humildes e estabelecerá um reino fundado na justiça e na fidelidade. Essa renovação brotará da raiz de Jessé, no Monte Sião, irradiando paz para todo o povo.
Na segunda leitura (cf. Rm. 15,4-9), São Paulo exorta os cristãos de Roma a buscar nas Sagradas Escrituras a luz necessária para viver a verdadeira vida cristã. O primeiro passo é a conversão: voltar-se para Deus de coração sincero, honrando-O e glorificando-O. Paulo pede ainda que os discípulos de Cristo cultivem os mesmos sentimentos uns para com os outros, seguindo o exemplo de Jesus e vivendo a perfeita caridade — amor a Deus acima de tudo, e ao próximo como a si mesmo.
Que este tempo de Advento seja para nós ocasião de arrumar a casa do coração e preparar com alegria a vinda do Salvador. Rezemos com fé:
Vem, Senhor Jesus, vem!