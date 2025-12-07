Rumo ao Natal, a caminhada do Advento nos convidou, no domingo passado, à oração e à vigilância. Agora, neste segundo domingo, a liturgia nos propõe outro passo essencial: o arrependimento dos pecados e a conversão. É tempo, portanto, de colocar em ordem nossa vida interior e preparar o presépio de Jesus dentro da casa do nosso coração, da nossa família, da nossa Igreja e do nosso mundo.

O Evangelho da Santa Missa apresenta São João Batista no deserto da Judeia, figura austera e profética, vestido com pelos de camelo, cingido por um cinturão de couro e alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava ao povo de Israel a chegada iminente do Reino de Deus e lançava um urgente apelo à conversão: "Convertei-vos, porque o Reino dos Céus está próximo".

Isaías já havia anunciado essa voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor e endireitando suas veredas. Movidas por esse apelo, multidões vinham ao encontro de João, confessavam seus pecados e eram batizadas no rio Jordão. O profeta, porém, não se deixava iludir por aparências: chamava muitos de "raça de víboras" e exigia frutos concretos de conversão. Não bastava gloriar-se da descendência de Abraão; era preciso mudança de vida.