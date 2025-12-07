O Centro de Estudos do Hospital Unimed Bauru (Cehub) realiza, nos dias 7 e 8 de fevereiro de 2026, das 7h30 às 18h30 (primeiro dia) e das 7h30 às 13h (segundo dia) a 4ª edição do Curso de Ultrassonografia Point of Care em Emergência e UTI POCUS, que ocorrerá no Centro de Diagnóstico Unimed (CDU rua Agenor Meira, 12-34 Centro, Bauru).
O curso, presencial, é voltado a médicos e alunos da graduação do curso de medicina do 5º e 6º ano e tem como objetivo capacitar os participantes a utilizarem a ultrassonografia como ferramenta diagnóstica em contextos de emergência e terapia intensiva, proporcionando uma compreensão aprofundada tanto dos princípios teóricos quanto da aplicação prática dessa tecnologia.
Nesta edição a utilização da ferramenta será estudada na área pediátrica, inovação que amplia as possibilidades de aplicação do POCUS no cuidado de crianças e adolescentes em emergências e UTIs.
Além disso, o curso visa promover o desenvolvimento de habilidades práticas em diversas áreas da ultrassonografia aplicada, incluindo punção guiada por ultrassom, avaliação do débito cardíaco e análise de imagens como FAST, EFAST e exames de bexiga.
A abordagem prática será realizada por meio de atividades em quatro salas simultâneas, em que os participantes terão a oportunidade de interagir diretamente com os instrutores e com o equipamento, além de realizar discussões de casos práticos, visando uma formação técnica de excelência.
O curso é coordenado pelos médicos Paola Laurenza Resende Pestana, pediatra e cardiologista pediátrica formada pelo HCFMUSP e INCOR; Júlio César Garcia de Alencar, emergencista com doutorado pela FMUSP; e Pedro Henrique Della Libera, formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, intensivista pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e coordenador da UTI Adulto do Hospital das Clínicas de Bauru;
Terá também como instrutores os médicos: André Marcos de Oliveira, médico formado pela Universidade de Uberaba (2010) e anestesiologista pela Unesp Botucatu(2017); e Felipe Antonio Rischini, com graduação em Medicina pela Universidade Federal de São Carlos (2014) e residência médica na especialidade de Clínica Médica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp). O curso tem carga horária de 18 horas, com certificado, e oferece material didático exclusivo, além de café da manhã e almoço nos dias de aula.
Para realizar a inscrição, basta clicar no link a seguir: https://cehub.com.br/site/produtos/38-curso-de-ultrassonografia-point-of-care-em-emer.html . Mais informações como a programação completa, valores e esclarecimento de dúvidas, estão disponíveis no site oficial do Cehub (www.cehub.com.br), pelo email: contato@cehub.com.br ou por WhatsApp (14) 99683-5956 e (14) 99607-3652.