O Centro de Estudos do Hospital Unimed Bauru (Cehub) realiza, nos dias 7 e 8 de fevereiro de 2026, das 7h30 às 18h30 (primeiro dia) e das 7h30 às 13h (segundo dia) a 4ª edição do Curso de Ultrassonografia Point of Care em Emergência e UTI POCUS, que ocorrerá no Centro de Diagnóstico Unimed (CDU rua Agenor Meira, 12-34 Centro, Bauru).

O curso, presencial, é voltado a médicos e alunos da graduação do curso de medicina do 5º e 6º ano e tem como objetivo capacitar os participantes a utilizarem a ultrassonografia como ferramenta diagnóstica em contextos de emergência e terapia intensiva, proporcionando uma compreensão aprofundada tanto dos princípios teóricos quanto da aplicação prática dessa tecnologia.

Nesta edição a utilização da ferramenta será estudada na área pediátrica, inovação que amplia as possibilidades de aplicação do POCUS no cuidado de crianças e adolescentes em emergências e UTIs.