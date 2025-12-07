Com 252 páginas distribuídas em 25 capítulos, o livro combina ciência, estratégia e comunicação de maneira inédita no Brasil, informa o autor. De acordo com Kleber Santos, a obra apresenta evidências neurológicas que mostram que a disputa eleitoral não acontece somente nas ruas ou nas redes sociais, mas principalmente nas áreas emocionais do cérebro, onde são formadas percepções, memórias e impressões que definem resultados eleitorais.

Um novo título chega ao mercado editorial brasileiro com o objetivo de transformar a maneira como campanhas políticas são planejadas e executadas. O livro 'O Lado Oculto do Voto', obra inédita do consultor e especialista em neurociência política Kleber Santos, explora como o cérebro do eleitor processa informações, reage a estímulos e define o voto, muitas vezes antes mesmo de a razão participar da decisão. O lançamento será na próxima quinta-feira (11), a partir das 19h30, no Empório Cultural, no Boulevard Shopping, em Bauru.

'O Lado Oculto do Voto' é o primeiro livro brasileiro a aplicar, de forma prática e acessível, os princípios da neurociência política ao universo das campanhas municipais, estaduais e federais, acrescenta o escritor.

"O leitor encontra, pela primeira vez, uma análise científica que transforma o eleitor em objeto de estudo real, muito além das pesquisas tradicionais e do marketing político convencional. Este não é um livro de truques. É um guia estratégico que revela como o cérebro humano toma decisões políticas, e por que a lógica quase nunca é o fator decisivo. Tudo com ética e responsabilidade" ", afirma Kleber Santos.

Segundo o autor, essa obra vem ocupar uma lacuna deixada pelo marketing político tradicional que foca na propaganda, promessas, cronograma de ações, mas deixa de lado justamente o mais importante, o aprofundamento no estudo das emoções e a aplicação prática desse conhecimento. "É uma deficiência grave porque o voto é 90% emoção e somente 10% razão", diz.