Com a chegada de dezembro e o aumento tradicional no fluxo de consumidores no comércio, a Polícia Militar (PM) intensificou as orientações de segurança para quem pretende circular por áreas de grande movimento em Bauru. O objetivo é reduzir riscos de furtos, golpes e outros transtornos que se tornam mais comuns durante a temporada de festas.

O 1º Tenente Luan Silva Barbieri, do 4º Batalhão de Caçadores, de Bauru, destaca que medidas simples podem prevenir prejuízos significativos. "Evite andar com grandes quantias de dinheiro. Sempre que transportar mochilas, carregue-as fechadas na parte da frente do corpo. O pagamento por aproximação é muito cômodo, porém desabilite essa função sempre que não estiver utilizando", orienta.

O tenente também alerta para golpes praticados em caixas eletrônicos e situações envolvendo "falsas ajudas". Em caso de qualquer suspeita ou emergência, a orientação é acionar imediatamente o telefone 190.