Com a chegada de dezembro e o aumento tradicional no fluxo de consumidores no comércio, a Polícia Militar (PM) intensificou as orientações de segurança para quem pretende circular por áreas de grande movimento em Bauru. O objetivo é reduzir riscos de furtos, golpes e outros transtornos que se tornam mais comuns durante a temporada de festas.
O 1º Tenente Luan Silva Barbieri, do 4º Batalhão de Caçadores, de Bauru, destaca que medidas simples podem prevenir prejuízos significativos. "Evite andar com grandes quantias de dinheiro. Sempre que transportar mochilas, carregue-as fechadas na parte da frente do corpo. O pagamento por aproximação é muito cômodo, porém desabilite essa função sempre que não estiver utilizando", orienta.
O tenente também alerta para golpes praticados em caixas eletrônicos e situações envolvendo "falsas ajudas". Em caso de qualquer suspeita ou emergência, a orientação é acionar imediatamente o telefone 190.
Para quem vai viajar:
- Monitore sua casa: Instale câmeras e alarmes, que podem alertá-lo sobre atividades suspeitas;
- Crie uma falsa presença: Use iluminação automatizada para dar a impressão de que há alguém em casa, especialmente se estiver viajando;
- Peça a um vizinho de confiança para ficar de olho na sua residência;
- Não deixe compras espalhadas no carro: Se precisar, descarregue algumas compras no carro para não chamar a atenção com sacolas acumuladas.;
- Não anuncie suas viagens: Evite postar em redes sociais sobre suas férias e retorne para compartilhar as memórias depois.