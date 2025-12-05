Restando pouco mais de um mês para a sua estreia no Paulistão 2026, marcado para 11 de janeiro, contra o Bragantino em Bauru, e com o elenco ainda longe de ser totalmente anunciado, o Noroeste confirmou, nesta sexta-feira (5), a contratação do atacante Rafael Silva, de 30 anos, ex-Tombense (MG). O jogador defendeu a equipe da Série C do Campeonato Brasileiro deste ano.
Natural de Sinop (MT) e formado nas categorias de base do Luverdense, Rafael construiu uma carreira consistente no futebol brasileiro, acumulando passagens por Vila Nova, Mirassol, Juventude, Paraná, ABC e Inter de Limeira.
Com 1,86m, Rafael Silva traz ao Noroeste experiência nas principais competições nacionais e a competitividade necessária para elevar o nível do ataque alvirrubro no Paulistão 2026. "A diretoria noroestina destaca que sua chegada reforça o compromisso do clube em montar um elenco qualificado e ambicioso para a próxima temporada", informou a assessoria de imprensa do Norusca, por meio de nota.