A prefeita Suéllen Rosim (PSD) anuncia uma Parceria Público-Privada (PPP), avaliada preliminarmente em R$ 1 bilhão, para captar água no Rio Tietê visando o abastecimento de Bauru. O assunto foi discutido, na tarde desta quinta-feira (4), com a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Resende, em uma reunião no Palácio das Cerejeiras.
O modelo da parceria prevê a segurança hídrida com a captação de água no Rio Tietê, por meio de uma adutora de 48 quilômetros, e um sistema que tornará mais eficientes os 44 poços existentes na cidade, número que chegará a 48 com novas perfurações do Complexo Val de Palmas.
Segundo o governo municipal, o projeto mantém o Departamento de Água e Esgoto (DAE) operando, gerindo contratos e preservando as atuais equipe, enquanto a PPP atuaria na captação de água do Tietê, modernização de poços, substituição de redes, como em trechos com tubulações de amianto, e redução de perdas.
Segundo Natália Resende, o projeto integra o Programa Universaliza, desenvolvido pelo Estado com apoio técnico do Banco Mundial, que elabora soluções regionais de saneamento considerando a realidade hidrológica de cada município. Em Bauru, o foco é aumentar a resiliência hídrica, reduzir perdas e encontrar novas fontes de abastecimento diante de cenários recorrentes de escassez e mudanças climáticas, reitera.
Esgoto
A prefeita Suéllen Rosim afirma que a concessão do esgoto seguirá seu próprio cronograma, com ajustes solicitados pelo Tribunal de Contas, e que o processo não será unificado com a água neste momento. “Estamos tratando problemas diferentes. A concessão da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto Vargem Limpa) precisa ser retomada para destravar obras paradas e evitar a devolução de recursos federais, enquanto a segurança hídrica é um projeto muito maior e de longo prazo”, explicou ao JCNET.
O Estado acrescentou que o diagnóstico técnico da região já foi concluído e que a proposta de captação no Tietê será detalhada ao longo dos próximos meses. A expectativa é que no primeiro semestre de 2026 seja aberta a consulta pública, com divulgação de estudos, documentos e realização de audiências. O assunto também será discutido com o Legislativo, destacou o secretário de governo, Renato Purini, que participou da reunião. A estruturação completa da PPP deve ocorrer em etapas, com estimativa de definição do modelo contratual ainda no primeiro trimestre do ano que vem.
A PPP deve prever não apenas a nova captação, mas a substituição de redes antigas para reduzir perdas pela metade, o que, segundo a secretária, poderia representar abastecimento adicional equivalente a 100 mil pessoas sem necessidade de nova fonte hídrica imediata. Atualmente, justamente 100 mil munícipes, aproximadamente, dependem do Rio Batalha e enfrentam escassez de água quando o nível do manancial está baixo. Apenas com a redução de perdas já seria possível contemplá-los.