Entre pedaladas e sorrisos, Bauru se prepara para receber, neste domingo (7), a 10ª edição do Pedal Solidário, ação que une esporte, diversão e solidariedade, com largada marcada para as 8h. O evento será realizado no Sest/Senat, localizado na rua José Postingue, 5115, no Distrito Industrial. Ao longo dos anos, o encontro, promovido pelo grupo Guerreiros Curupiras e apoiado por empresários locais, consolidou-se como um marco do calendário esportivo regional.
O evento oferece ampla estrutura para receber ciclistas, familiares e visitantes. A inscrição é feita mediante a doação de um brinquedo novo, que deve ser entregue no dia do evento. Os interessados podem se inscrever pelos links disponíveis no Instagram oficial do grupo, @guerreiroscurupiras. Os brinquedos arrecadados serão destinados a crianças atendidas por ações sociais na região, reforçando o caráter solidário da iniciativa.
Nesta edição, os participantes também concorrem ao sorteio de uma bicicleta, que será realizado ao final das atividades.
A programação inclui duas modalidades principais. O Desafio de Trios com Rachão de E-bike terá um percurso de aproximadamente 35 km, com pontos de apoio ao longo da trilha e premiação para os três primeiros trios a completarem o trajeto. A modalidade é aberta a atletas de todos os níveis, com concentração marcada para as 7h e largada às 8h. Já o Passeio Ciclístico, voltado para famílias, crianças e iniciantes, percorre cerca de 20 km, oferecendo um trajeto mais leve e seguro, com largada prevista para as 8h15.
Além das atividades esportivas, haverá café da manhã gratuito para os inscritos e venda de alimentos e bebidas no local. “O Pedal Solidário é mais do que um encontro de ciclistas: é uma oportunidade de promover cidadania, fortalecer laços comunitários e levar alegria a muitas crianças por meio da prática do esporte e da solidariedade”, afirma Andrei Bau, um dos organizadores do evento.