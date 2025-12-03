Entre pedaladas e sorrisos, Bauru se prepara para receber, neste domingo (7), a 10ª edição do Pedal Solidário, ação que une esporte, diversão e solidariedade, com largada marcada para as 8h. O evento será realizado no Sest/Senat, localizado na rua José Postingue, 5115, no Distrito Industrial. Ao longo dos anos, o encontro, promovido pelo grupo Guerreiros Curupiras e apoiado por empresários locais, consolidou-se como um marco do calendário esportivo regional.

O evento oferece ampla estrutura para receber ciclistas, familiares e visitantes. A inscrição é feita mediante a doação de um brinquedo novo, que deve ser entregue no dia do evento. Os interessados podem se inscrever pelos links disponíveis no Instagram oficial do grupo, @guerreiroscurupiras. Os brinquedos arrecadados serão destinados a crianças atendidas por ações sociais na região, reforçando o caráter solidário da iniciativa.

Nesta edição, os participantes também concorrem ao sorteio de uma bicicleta, que será realizado ao final das atividades.