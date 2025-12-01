Um homem de 38 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (1) em Bariri após se apresentar à Delegacia de Polícia. Ele é acusado de tentar matar a ex-companheira a facadas na madrugada de domingo (30), em uma casa no Jardim Iguatemi, na frente dos dois filhos do casal, de 7 e 1 ano.

Segundo o delegado André Ferreira, da Polícia Civil de Bariri, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, que foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Jaú (CPJ). Ele deve responder por “feminicídio tentado na presença de descendentes”.

De acordo com informações do site Noticiantes Centro-Oeste Paulista, a ocorrência foi registrada na rua Salvador Cava. Vizinhos teriam ouvido os gritos da vítima e acionado a Polícia Militar.