Nesta terça-feira (3), das 8h às 14h, será realizada a 1ª Conferência Intermunicipal do Território Centro-Oeste Paulista. O evento acontecerá no anfiteatro da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru, que fica na Avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube, número 14-01. Os participantes podem acessar o anfiteatro (que fica logo abaixo da Rádio Unesp) pela portaria 1 da universidade. A participação é gratuita e aberta ao público interessado.



Esta é a etapa regional da terceira edição da Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural, Sustentável e Solidário. O encontro reunirá representantes municipais, agricultores, assentados da reforma agrária e membros da sociedade civil que se interessam por políticas públicas para o campo, para debater propostas que impulsionem a transformação agroecológica dos sistemas alimentares e fortaleçam a agricultura familiar.

A 1ª Conferência Intermunicipal é realizada pela Comissão de Organização Intermunicipal do Território Centro-Oeste Paulista e recebe apoio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Sagra), da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru e do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.