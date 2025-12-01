Com o objetivo de compreender o perfil socioeconômico das pessoas que vivem com o vírus e assim avançar rumo à meta de zerar novos casos até 2030, foi formalizado, em Bauru, o Grupo Técnico de Investigação de Óbitos por Causa Básica HIV/Aids. Nesta segunda (1), é o Dia Mundial de Luta contra a doença.

A iniciativa permitirá uma análise mais ampla e multiprofissional dos óbitos relacionados à doença, além dos dados epidemiológicos. O grupo contará com a participação de profissionais das áreas de vigilância, atenção básica, assistência especializada e gestão, com foco em identificar fragilidades na linha de cuidado e propor ações corretivas.

“O objetivo é entender as vulnerabilidades dessa pessoa, se o óbito ocorreu por questões clínicas ou se houve fatores educacionais, sociais ou do próprio serviço de saúde que contribuíram para isso”, explica Mayara Falico Faria, coordenadora do programa municipal de IST/Aids e hepatites virais e supervisora do Centro de Testagem e Aconselhamento. Segundo ela, o trabalho busca aprimorar o atendimento e prevenir mortes consideradas evitáveis.