Flamengo vence o Palmeiras na final mais importante da Libertadores...
O troco da final de 2021 está dado. E com juros. Se na decisão em Montevidéu, uma falha na final da prorrogação deu o título ao Palmeiras, dessa vez o Flamengo não deu chance. Venceu e se tornou o primeiro time brasileiro tetracampeão da Libertadores. Quando falo que o “troco está dado e com juros” é pelo fato dessa decisão ser muito maior que a de 2021. Estava em jogo no sábado (29), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru, a maior conquista do futebol brasileiro em toda a história da competição mais importante da América do Sul. Além da “glória eterna”, viria acompanhada a chancela de maior clube brasileiro no Continente. Deu Flamengo. Pra tristeza da enorme torcida palmeirense e pra alegria de todas as outras grandes torcidas de São Paulo que “secaram” o Verdão...
O Flamengo venceu com gol de um herói improvável. Ao subir no 5º andar, aos 22 minutos do 2º tempo, o zagueiro Danilo cabeceou com precisão pra marcar o gol do título do Fla. A vitória por 1 a 0 do time carioca eternizou o técnico Filipe Luís na história do futebol brasileiro. Bicampeão como lateral-esquerdo (2019 e 2022), Filipe igualou o feito de Renato Gaúcho ao levantar o troféu mais importante do continente também como treinador. Festa gigantesca do elenco rubro-negro e de toda a “Nação” após o apito final. Na Libertadores, entre os times brasileiros, ninguém tem mais. O Flamengo tem 4 títulos. E ainda pode comemorar mais uma conquista nessa quarta (3), no Maracanã, contra o Ceará. Uma vitória dará o troféu de campeão brasileiro pro time carioca...
A verdade é que ninguém merece tanto ser o maior brasileiro da América como o Flamengo. Um time que se organizou e tem um elenco muito melhor que qualquer outro adversário no Brasil. Talvez ao fim das próximas 10 temporadas, o rubro-negro pode se tornar o maior vencedor da história da Libertadores. O Palmeiras, o outro clube grande bem administrado, fez o dever de casa, mas apesar do imenso investimento em contratações nessa temporada, ficou evidente o desnível dos jogadores de banco em relação aos titulares. O sucesso do Flamengo serve também como exemplo pra clubes que vivem do passado (como Corinthians e São Paulo), não existe passar de um clube decadente pra maior campeão brasileiro da América sem sofrimento...
A ideia de Abel que não surtiu efeito na Final...
O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira tentou uma estratégia pra conquistar a vitória sobre o Flamengo. Ao escalar o Verdão com três zagueiros pela décima segunda vez na temporada, foi adicionada uma camada de mistério a respeito da ideia de jogo de seu time na partida mais importante do ano. Há uma diferença enorme entre jogar com três zagueiros “de ofício” e fazer a saída com três jogadores, usando um volante ou um lateral. Uma das diferenças é o comportamento desse terceiro homem sem a bola. Quando começou a decisão da Libertadores, ficou claro que o Palmeiras usaria três jogadores, mais a ajuda dos laterais, pra marcar os três atacantes do Flamengo...
É uma abordagem que admite, de início, que o Flamengo seria o time da posse e da iniciativa e o Palmeiras, o time da marcação e da transição. Bem diferente do que o Abel tentou fazer nos primeiros minutos da derrota recente no Maracanã. O Flamengo se sentiu melhor em campo. O primeiro tempo foi de evidente vantagem técnica e tática do Flamengo. Apesar do lance polêmico do Pulgar, que poderia ser expulso pelo árbitro argentino Dario Herrera e talvez a história da final fosse outra...
O Palmeiras sofreu durante toda a partida. Muitos jogadores em baixa. Não se viu Flaco Lopez, Veiga e principalmente o Allan. Faltou um pouco de ousadia. A cada troca era nítido que o Verdão perdia força. O gol do Danilo, que só estava em campo por causa da contusão do Léo Ortiz, acabou com as esperanças da torcida alviverde. Abel não conseguiu dar o famoso “nó tático”. Dessa vez o “pacto” não deu certo. O ano pode acabar sem nenhuma conquista...
Deu Indepa! Independência é campeão da Copa Semel...
O Independência Futebol Clube é bi-campeão do Campeonato Amador de Bauru. A 13ª Copa Semel foi conquistada pelo segundo ano consecutivo pelo Indepa. Um dos mais tradicionais times do futebol amador bauruense levou a sua enorme torcida ao delírio na manhã de domingo (30), no Mirante Ferroviário, ao bater nos pênaltis a equipe do Redentor por 5 a 3, após um 0 a 0 no tempo normal...
A final teve arbitragem de destaque nacional, com Marcelo de Lima Henrique (árbitro Fifa). O trio de auxiliares foi da cidade de Avaré. Muita festa das duas torcidas. A Copa Semel teve uma ótima organização, sob o comando do Secretário Leandro Ávila Rodrigues, o Foguinho...
Nos pênaltis, o Indepa converteu todas as 5 cobranças, com Pelé, Murilo, João, Levi e VT. E quem saiu como herói foi o goleirão Yuri, que defendeu a 4ª cobrança do Redentor e fez toda a diferença. Parabéns pro Independência Futebol Clube! Deu Indepa!
O encerramento da Barragem BTC Seven/Bild de Tênis...
A Barragem BTC Seven/Bild de Tênis 2025 terminou de forma emocionante com jogos decisivos e de alta qualidade em todas as categorias. A festa de premiação dos campeões aconteceu na noite da sexta-feira (28), no Salão social do BTC. A competição deste ano contou com um novo recorde de tenistas inscritos: 194, todos associados, homens, mulheres e até adolescentes, divididos em 9 categorias.
A lista dos vencedores de todas asa categorias é a seguinte:
* Categoria Especial: 1.º Lucca Cinel; 2.º Vitor Hugo.
* Categoria A: 1.º Gabriel Luiz; 2.º Caio Bergamini; 3.º Sergio Eiti
* Categoria B: 1.º Mateus Galli; 2.º José Luiz Lacerda; 3.º Pedro Maitino
* Categoria C: 1.º Marcelo Fernandes; 2.º Vitor Grava; 3.º Samira Lima
* Categoria D: 1.º Miguel Santos; 2.º Alexander Karg; 3.º Enrico Losilla
* Categoria E: 1.º Pedro Negri; 2.º Julio Zaneti; 3.º Henrique
* Feminina A: 1.ª Carla Almeida; 2.ª Giovana Lopes 3.ª (Vanessa x Juliana à definir)
* Feminina B: 1.ª Ana Lívia Oliveira da Silva; 2.ª Anna Flávia Luquiari; 3.ª Bruna Carvalho
* Feminina C: 1.ª Simone Soares; 2.ª Gheisa Negri; 3.ª Amanda
A Barragem teve patrocínio da Seven Imóveis, Bild Bauru, Toyota Mori Motors, Barcelona Loteamento e 3P BTG Pactual. Os coordenadores foram Pedro Santagostino, Samira Lima, Rodrigo Severo e Felipe Badine, com apoio de toda a Diretoria do Bauru Tênis Clube.
Momento Maguila – LUSO Bauru
O SALVE de hoje vai pro pessoal da Associação Luso Brasileira de Bauru, que na última quinta (27), inaugurou o Centro de Treinamento Integrado (CTI), nas dependências do Ginásio, que agora passa a se chamar Ginásio de Esportes Engenheiro José da Silva Martha Filho, uma belíssima homenagem ao fundador da Luso. Um grande abraço pros amigos Zezinho Marha, Luiz Henrique (Baxo), Waldir Messias (Bozó), Álvaro Sampaio, Hudson Previdelo, Gustavo Barquilha e Eduardo Pegoraro.
