Flamengo vence o Palmeiras na final mais importante da Libertadores...

O troco da final de 2021 está dado. E com juros. Se na decisão em Montevidéu, uma falha na final da prorrogação deu o título ao Palmeiras, dessa vez o Flamengo não deu chance. Venceu e se tornou o primeiro time brasileiro tetracampeão da Libertadores. Quando falo que o “troco está dado e com juros” é pelo fato dessa decisão ser muito maior que a de 2021. Estava em jogo no sábado (29), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru, a maior conquista do futebol brasileiro em toda a história da competição mais importante da América do Sul. Além da “glória eterna”, viria acompanhada a chancela de maior clube brasileiro no Continente. Deu Flamengo. Pra tristeza da enorme torcida palmeirense e pra alegria de todas as outras grandes torcidas de São Paulo que “secaram” o Verdão...

O Flamengo venceu com gol de um herói improvável. Ao subir no 5º andar, aos 22 minutos do 2º tempo, o zagueiro Danilo cabeceou com precisão pra marcar o gol do título do Fla. A vitória por 1 a 0 do time carioca eternizou o técnico Filipe Luís na história do futebol brasileiro. Bicampeão como lateral-esquerdo (2019 e 2022), Filipe igualou o feito de Renato Gaúcho ao levantar o troféu mais importante do continente também como treinador. Festa gigantesca do elenco rubro-negro e de toda a “Nação” após o apito final. Na Libertadores, entre os times brasileiros, ninguém tem mais. O Flamengo tem 4 títulos. E ainda pode comemorar mais uma conquista nessa quarta (3), no Maracanã, contra o Ceará. Uma vitória dará o troféu de campeão brasileiro pro time carioca...