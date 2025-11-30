Em jogo de quatro gols, Corinthians e Botafogo empataram em 2 a 2 na tarde deste domingo (30), pela 36ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena.
O Timão abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Raniele. O Fogão buscou a virada, no segundo tempo, com gols de Cuiabano e Barrera. Mas, no fim da partida, o clube mandante buscou a igualdade no placar, com o zagueiro Gustavo Henrique.
Com o placar, o Corinthians não conseguiu ultrapassar o São Paulo e chegar a oitava colocação. O clube alvinegro termina a rodada em nono lugar.
Já o Botafogo, segue na quinta colocação e não conseguiu encostar ainda mais no Mirassol, que é o quarto na tabela.
O Timão volta a campo na quarta-feira, contra o Fortaleza, fora de casa. Já o Fogão joga no dia seguinte, também como visitante, contra o Cruzeiro.
Lances importantes
Corinthians pressiona a sai na frente. Logo aos seis minutos, o Timão contou com a ajuda do sistema defensivo do Botafogo para abrir o placar. Dieguinho e Raniele pressionaram a saída de bola bofafoguense, o atacante recuperou a posse e rolou para o volante finalizar com o gol vazio.
Corinthians melhor no jogo. Com o gol, o Timão foi para cima e tomou conta do jogo. Breno Bidon, Matheuzinho e Raniele chegaram com perigo, mas todos pecaram nas definições das jogadas.
Na trave! A resposta do Botafogo, porém, foi com muito perigo. Em jogada individual, Savarino abriu da esquerda para a direita e finalizou com muito perigo. Hugo Souza fez uma defesa fantástica e a bola ainda tocou na trave.
Faltou pouco. Mesmo após o susto sofrido, o Corinthians votou a pressionar e quase chegou ao segundo gol ainda no primeiro tempo, quando Matheuzinho obrigou o goleiro Léo Linck fazer grande defesa e, na sequencia, João Pedro Tchoca foi travado na entrada da pequena área.
Botafogo volta pro jogo. O time carioca resolveu agredir no fim do primeiro tempo e quase alcançou o empate com Joaquín Correa, de cabeça. A bola foi por cima do gol, mas o lance levou muito perigo ao Timão.
Raniele ousado. Autor do primeiro gol corintiano, o volante Raniele curtiu a mais uma vez ao ataque, quando, no início do segundo tempo, encheu o pé de fora da área e levou muito perigo ao Botafogo.
Botafogo começa a agredir e empata. Após o lance de Raniele, o Fogão entrou de vez no jogo. Só faltava finalizar. E quando isso aconteceu, a equipe empatou. Montoro, que entrou no lugar de Savarino, contundido, ainda no primeiro tempo, achou ótimo passe para o lateral Cuiabano, invadir a área e tocar na saída do goleiro Hugo Souza.
Golaço de Barrera. E mais um jogador que veio do banco de reservas mudou o jogo para o Botafogo. Dessa vez o colombiano Jordan Barrera, recém-contratado, aproveitou uma bola rebatida na área e acertou uma bicicleta para virar o jogo para a equipe carioca.
Arthur Cabral perde. E pouco minutos depois, o Botafogo teve a chance de fechar o placar com Arthur Cabral, mas o centroavante não aproveitou um cruzamento na medida de Barrera.
Arthur Cabral salva. Mas no lance seguinte, o atacante botafoguense salvou a equipe, mas como zagueiro. Após bola cruzada na área, João Pedro Tchoca finalizou e Arthur, em cima da linha, evitou que a bola entrasse.
Tentativa 1. O Corinthians, que voltou ao jogo, chegou ao empate com Gustavo Henrique, escorando de cabeça, após um bico de Matheuzinho para o alto. Mas a posição do zagueiro era irregular e o lance foi anulado.
Arthur perde novamente. Mas, na sequencia, Arthur vacilou novamente quando teve a chance de fazer o terceiro e matar o jogo, mas finalizou por cima do gol após receber uma bola açucarada de Santi Rodríguez.
Tentativa 2. Na segunda tentativa, Gustavo Henrique empatou para o Timão. Em uma jogada impecável do atacante Vitinho pelo lado direito, deixando dois defensores para trás, o zagueiro apenas bateu de primeira, com gol vazio.
Deu treta! Nos minutos finais, os jogadores de Corinthians e Botafogo se envolveram em uma confusão na lateral do campo, com troca de empurrões. O atacante Jeffinho, que estava no banco de reservas, foi expulso. Enquanto do lado corintiano, o volante Maycon recebeu o cartão amarelo.
De novo Barrera? Na última bola do jogo, o atacante Barrera recebeu cruzamento e tentou outra acrobacia. Mas dessa vez a bola saiu pelo lado esquerdo do gol.
Ficha técnica
CORINTHIANS 2 X 2 BOTAFOGO
Data e horário: 30 de novembro, às 16h (de Brasília)
Competição: Campeonato Brasileiro (36ª rodada)
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro
Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira
Gol: Raniele (6'/1ºT); Cuiabano (14'/2ºT); Barrera (20'/2ºT)
Cartões amarelos: Matheuzinho, Maycon Raniele (COR); Mateo Ponte, Santi Rodríguez, Arthur Cabral, Allan e Newton (BOT)
Cartões vermelhos: Jeffinho
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Raniele, André Carrillo (André), Breno Bidon (Maycon) e Rodrigo Garro (Vitinho); Dieguinho (Gui Negão) e Yuri Alberto.Técnico: Dorival Júnior
Botafogo: Léo Linck; Mateo Ponte, Marçal, David Ricardo e Cuiabano; Marlon Freitas, Newton (Alan) e Savarino (Montoro) (Santiago Rodríguez); Artur, Kadir (Arthur Cabral) e Joaquín Correa (Barrera). Técnico: Davide Ancelotti