O Rio Batalha ganhou, neste domingo (30), um grande reforço na preservação ambiental. Teve início ali o maior plantio já promovido pelo Instituto Ambiental Viva Batalha: 5 mil mudas nativas da Mata Atlântica e do Cerrado foram inseridas por dezenas de adultos, jovens e crianças para ampliar a faixa de proteção às margens do rio. A ação ocorreu justamente em um dos trechos mais sensíveis da bacia, a menos de mil metros do ponto de captação de água que abastece Bauru.

A área que está sendo reflorestada e recebeu as primeiras 1.200 mudas integra o futuro Harmonis, um empreendimento premium do Destino Guestier, considerado o maior bairro planejado do Centro Paulista. Situada em Piratininga, a área estava degradada pela presença de gado.

De acordo com o vereador Márcio Teixeira (PL), idealizador do Instituto, esse plantio marca os quatro anos de ações da entidade pela preservação do Rio Batalha. As espécies que serão plantadas (ipês, angicos, pau-brasil, pitanga, gabiroba, entre outras) foram pensadas para recompor o ambiente natural e atrair fauna, formando um ecossistema completo ao longo das margens.