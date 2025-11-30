A partir desta segunda-feira (1), o Hospital das Clínicas (HC) de Bauru começa a fazer exames de ressonância magnética. A informação foi confirmada pelo professor José Sebastião dos Santos, diretor da Faculdade de Medicina de Bauru da USP (FMBru) e um dos idealizadores da implantação do HC na cidade.

O equipamento da Philips foi liberado para uso clínico e marca um avanço significativo na capacidade diagnóstica do hospital, administrado pela Faepa. Ele havia chegado à unidade no dia 24 de outubro passado. Na ocasião, o diretor da FMBru comentou que a instalação da máquina reduziria a necessidade de deslocamento de pacientes para outras cidades.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, atualmente, 72 pacientes aguardam pelo exame em Bauru, com filas que ultrapassam um ano.

A instalação da ressonância magnética eleva o hospital a um novo patamar de resolutividade em exames de imagem, essencial para diagnósticos precisos em diversas especialidades.