Você já se sentou para assistir TV e, de repente, uma cabecinha peluda apareceu e bloqueou completamente sua visão? Será que seu cachorro está realmente assistindo TV quando se senta na frente da tela, olhando fixamente ou latindo? O que exatamente atrai seu cachorro para a TV? Será que os cachorros realmente enxergam a TV como nós? Será que eles se interessam por programas de TV feitos para cachorros? Os cães definitivamente conseguem assistir à televisão, e muitos parecem gostar.
Assim como os cães, os gatos também assistem TV porque são atraídos por movimento e sons, mas eles não a entendem como os humanos, vendo-a mais como uma forma de caça ou entretenimento.
A televisão pode ser uma forma de enriquecimento ambiental, estimulando os instintos felinos, especialmente com programas que exibem movimentos rápidos, sons de pássaros, insetos ou pequenos animais.
É importante ter cautela, pois um gato animado pode arranhar a tela, e o conteúdo pode causar medo ou ansiedade em alguns felinos.
CÃES GOSTAM
Existem diversos aspectos dos programas de televisão que os cães consideram atraentes. Alguns são visuais, como o movimento, enquanto outros estão relacionados aos sons emitidos pela TV.
Os olhos dos cães são muito diferentes dos olhos humanos, por isso eles enxergam as coisas na TV de forma diferente.
A visão deles não é tão nítida, sendo mais próxima de 20/75 do que de 20/20, o que pode explicar por que eles preferem sentar mais perto da TV do que nós - isso ajuda a manter as imagens nítidas.
Eles também têm uma percepção de cores diferente porque possuem apenas dois tipos de células de processamento de cores em suas retinas (nós temos três).
Eles só conseguem enxergar azul, verde e amarelo, então um cachorro correndo na grama com um céu azul ao fundo, brincando com um frisbee amarelo, pode ser muito interessante, enquanto um cachorro sentado ao lado de uma mesa de piquenique vermelha e branca com um brinquedo vermelho seria muito entediante.
Os cães também possuem mais bastonetes nos olhos do que os humanos. Os bastonetes são as células responsáveis pela visão noturna. Isso significa que os cães enxergam muito bem no escuro e são muito sensíveis ao movimento.
Os cães também percebem a imagem de forma diferente, especialmente em televisores mais antigos. Os humanos não notam nenhuma oscilação na imagem se a taxa de atualização da tela for superior a 55 hertz. No entanto, os cães têm uma percepção de movimento melhor - eles veem oscilações de até 75 hertz.
Então, se estivermos assistindo a um programa de TV comum a 60 hertz, a imagem parecerá fluida para nós, mas parecerá tremida para os cães. Felizmente, as TVs mais novas têm uma taxa de atualização maior, e laptops e computadores de mesa também possuem taxas de atualização mais altas, então não só nós desfrutamos de uma imagem melhor, como nossos cachorros também!
PROGRAMAS
Em geral, os cães preferem programas que mostram animais em movimento e preferem ver um animal de verdade a um desenho animado.
Se você quiser testar se seu cachorro se interessa por televisão, escolha um programa com animais bem ativos - especialmente aqueles que atraem seu cachorro na vida real (como esquilos, pássaros, gatos ou outros cachorros).
Se as cores na tela forem tons de azul, amarelo e verde, seu cachorro conseguirá enxergá-las melhor.
Em seguida, observe a reação do seu cão para descobrir se ele gosta do que vê. Os olhos dele acompanham a ação? O rabo está abanando alegremente ou ele parece aflito e rosnando? Ele parece preocupado com o que vê?
Continue testando programas até encontrar um que faça seu cachorro feliz - e depois torça para não ter que brigar com ele pelo controle remoto!
TV LIGADA?
Cães assistindo TV se tornou uma tendência, a ponto de existirem canais dedicados exclusivamente a eles e campanhas publicitárias que afirmam que programas de TV para cães acalmam e relaxam o animal. Será verdade? Ainda não há consenso.
Muito provavelmente, os cães preferem assistir TV com seus donos para lhes fazer companhia. Quando estão sozinhos, é mais provável que simplesmente se aconcheguem para dormir ou façam suas próprias coisas.
No entanto, se o seu cão parece gostar de assistir televisão, provavelmente não há problema em deixá-la ligada quando você sai, ou desde que o tempo gasto assistindo TV não interfira nas brincadeiras, nas atividades ao ar livre ou nos momentos de socialização entre vocês.
Só o som da TV (ou até mesmo do rádio) já pode ser estimulante o suficiente para fazer o tempo passar mais rápido até você chegar em casa.
Mantenha o volume baixo e certifique-se de que seu cachorro possa se afastar da TV se quiser (por exemplo, se ele estiver sendo treinado para usar a caixa de transporte ou confinado a um cômodo com a TV ligada).
DICAS
Foco em estímulos: Cães de caça, por exemplo, podem ter mais interesse na TV porque são naturalmente mais atraídos por movimentos.
Canais específicos: Existem canais feitos para cachorros que podem ser mais interessantes do que a programação tradicional, pois usam sons e imagens adaptados para eles.
Evitar o excesso: Assim como para crianças, não é saudável para os cães passarem muito tempo na frente da televisão. É importante fornecer atividades físicas e cognitivas reais, como passeios e brinquedos.
Cuidado com o medo: Em vez de enriquecimento ambiental, a TV pode assustar cães medrosos, especialmente com sons altos.
Não substitua a interação: A televisão não deve substituir a interação humana e a atividade física. O tutor deve estar sempre presente, e a TV não deve ser a única fonte de entretenimento para o pet.
PERCEPÇÃO
Visão: A visão deles é dicromática (tons de azul e amarelo), o que significa que não veem vermelho e verde da mesma forma que os humanos. Eles são mais sensíveis a movimentos do que a cores, o que explica por que a ação na tela atrai sua atenção.
Audição: Sons como latidos, comandos humanos e o barulho de brinquedos podem chamar a atenção.
Atenção: A atenção deles geralmente dura apenas alguns segundos. Eles se distraem facilmente e não ficam "vidrados" na tela por longos períodos como as pessoas.
Interesse: O interesse pode ser estimulado por imagens que remetem a interações sociais, como outros cães na tela, e é influenciado pela presença de pessoas em casa, que podem agir como um estímulo social.
ALGUNS SIM, OUTROS NÃO
Assim como as pessoas, os cães também podem ter diferentes níveis de prazer ao assistir à televisão. Raças diferentes (e cães diferentes individualmente) têm capacidades visuais diferentes, então alguns cães podem enxergar o que está acontecendo na TV melhor do que outros. Se um cão consegue ver e reconhecer facilmente outro cão perseguindo algo em uma tela, ele pode ficar mais interessado do que um cão que depende mais do olfato ou da audição. Além disso, alguns cães podem ser mais facilmente enganados pelas imagens na tela, enquanto outros são um pouco mais perspicazes e conseguem perceber que o que veem não é real.
OS GATOS
Instinto de caça: Movimentos rápidos e sons na tela ativam o instinto de caça, como se fossem presas reais para serem perseguidas.
Estímulos visuais e sonoros: A visão aguçada dos gatos, especialmente em relação a movimentos rápidos, e a audição sensível a sons (como de insetos ou pássaros) os mantêm engajados.
Curiosidade: Os gatos são naturalmente curiosos e podem ficar fascinados pelas imagens e sons em movimento na tela, que funcionam como uma "janela falsa" para um mundo exterior.
MELHORAR EXPERIÊNCIA
Ofereça uma experiência positiva: Se o gato parece entretido, pode ser uma forma de enriquecimento ambiental.
Fique atento aos sinais de estresse: Se o gato demonstrar medo ou ansiedade (pupilas dilatadas, fugir, rosnar, ficar com o pelo eriçado), desligue a TV imediatamente para não causar estresse.
Evite frustração: Para gatos que gostam de "caçar" as imagens, é recomendável oferecer um brinquedo de verdade ou um petisco após a interação para que ele não fique frustrado por não conseguir pegar a "presa" da tela.
REAL OU NÃO
É difícil saber o que os cães estão "pensando" quando assistem à TV, e alguns parecem levar isso muito mais a sério do que outros. Dito isso, parece que os cães reconhecem outros animais na TV, respondem ao latido de outros cães e distinguem facilmente fotos de cães de desenhos animados.
Mas os cães também dependem muito de outros sentidos, como o olfato — o que claramente não é possível em uma imagem televisiva. Com base na desconexão com o sentido mais importante dos cães (o olfato), é provável que eles reconheçam que a imagem na tela não é real, mas sim uma representação de um animal ou figura.
Dito isso, os cães costumam reagir aos sons emitidos por animais na TV, e isso claramente lhes transmite informações, mesmo entre espécies diferentes. Portanto, pode ser prudente evitar programas com animais em sofrimento quando seu cão estiver assistindo à TV com você.