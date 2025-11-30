Você já se sentou para assistir TV e, de repente, uma cabecinha peluda apareceu e bloqueou completamente sua visão? Será que seu cachorro está realmente assistindo TV quando se senta na frente da tela, olhando fixamente ou latindo? O que exatamente atrai seu cachorro para a TV? Será que os cachorros realmente enxergam a TV como nós? Será que eles se interessam por programas de TV feitos para cachorros? Os cães definitivamente conseguem assistir à televisão, e muitos parecem gostar.

Assim como os cães, os gatos também assistem TV porque são atraídos por movimento e sons, mas eles não a entendem como os humanos, vendo-a mais como uma forma de caça ou entretenimento.

A televisão pode ser uma forma de enriquecimento ambiental, estimulando os instintos felinos, especialmente com programas que exibem movimentos rápidos, sons de pássaros, insetos ou pequenos animais.