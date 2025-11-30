O Independência tornou-se bicampeão consecutivo da Copa Semel ao vencer o Redentor nos pênaltis, na manhã deste domingo (30), no estádio Mirante Ferroviário, em Bauru. Após o empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, o goleiro Yuri voltou a ser decisivo e defendeu a última cobrança do adversário, garantindo a vitória por 5 a 4 nas penalidades e celebrando mais um título para a equipe da zona oeste.
Atual campeão, o Independência defendia o troféu conquistado na temporada passada e confirmou sua hegemonia. Já o Redentor retornou à decisão após ter ficado fora da final em 2024 — sua última conquista havia sido em 2023. Com o triunfo, o “Indepa” soma agora dois títulos seguidos da competição.
A final teve um atrativo especial: a arbitragem foi conduzida por Marcelo de Lima Henrique, profissional com experiência nacional e internacional. Além disso, o público compareceu em grande número e participou do “ingresso solidário”, ação que arrecadou centenas de litros de leite destinados a instituições assistenciais da cidade.
O secretário Municipal de Esportes e Lazer, Leandro Avila Rodrigues, o Foguinho, destacou a importância do campeonato amador para o desenvolvimento esportivo da cidade. Ele afirmou que o fomento ao esporte é um dos pilares de sua gestão.
“Nós temos um dos maiores campeonatos amadores do Estado. Nosso campeonato é muito forte e eu amo isso aqui, vivo isso aqui. Fico feliz em conseguir entregar uma competição neste nível e elevar o nome da nossa cidade. Tudo o que fazemos é pelo melhor do nosso esporte. Procuro sempre ouvir os clubes e quero sempre melhorar. Ano que vem vamos fazer uma Copa Semel ainda mais organizada — esse é o meu objetivo. Quero agradecer a todos os presentes; que show lindo de ambas as torcidas. E agradeço também a todos os clubes que participaram: vocês fazem o campeonato”, afirmou.
A presença do secretário foi bastante reconhecida durante o evento. O locutor e líder da equipe do Jornada Esportiva, Rafael Antonio, ressaltou que Foguinho é o único secretário de Esportes que acompanhou presencialmente todos os jogos da Copa Semel nesta temporada — fato que recebeu elogios de dirigentes, atletas e torcedores ao longo da competição.
Jogo equilibrado e de muita disputa
A partida começou estudada, com as equipes arriscando pouco. O Independência buscava jogadas rápidas com o atacante V.T., enquanto o Redentor dominou os primeiros minutos através de seu meio-campo. Nas bolas paradas, Bagagi levou perigo ao gol defendido por Yuri. A torcida também foi destaque na primeira etapa, com grande festa nas arquibancadas.
As melhores oportunidades do primeiro tempo vieram do lado do Redentor. Yuri precisou trabalhar em finalizações de Breninho, que quase abriu o placar. O árbitro teve pouco trabalho na primeira metade, marcada por equilíbrio e marcação forte.
Cansaço, mudanças e tensão no segundo tempo
Na segunda etapa, o desgaste físico das equipes ficou evidente. O técnico Kita, do Redentor, promoveu alterações para tentar mudar o ritmo do jogo. O Independência, por sua vez, manteve segurança defensiva e buscou contra-ataques com V.T. e o centroavante Levi. O goleiro Nikito também passou a ser exigido, com boas intervenções.
Os dois times tentaram o gol da vitória: o Independência avançou suas linhas em busca da vantagem, enquanto o Redentor tentava aproveitar a posse de bola para ficar mais próximo do título. No entanto, as chances não se converteram e o 0 a 0 se manteve até o apito final. A decisão, então, foi para os pênaltis — repetindo o roteiro emocionante das semifinais, nas quais os dois goleiros haviam sido protagonistas.
Decisão nas penalidades e herói repetido
Nas cobranças, o aproveitamento foi quase perfeito. A única defesa da série veio justamente na última cobrança do Redentor, quando o goleiro Yuri defendeu o chute do zagueiro adversário, deixando o Independência a um passo do bicampeonato. Na sequência, V.T. converteu a cobrança decisiva e confirmou o título pelo segundo ano seguido.
Com atuação segura e mais uma defesa crucial, Yuri tornou-se novamente um dos símbolos da campanha campeã. O Independência celebra, assim, seu bicampeonato consecutivo e reforça sua força na Copa Semel.