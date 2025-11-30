O Independência tornou-se bicampeão consecutivo da Copa Semel ao vencer o Redentor nos pênaltis, na manhã deste domingo (30), no estádio Mirante Ferroviário, em Bauru. Após o empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, o goleiro Yuri voltou a ser decisivo e defendeu a última cobrança do adversário, garantindo a vitória por 5 a 4 nas penalidades e celebrando mais um título para a equipe da zona oeste.

Atual campeão, o Independência defendia o troféu conquistado na temporada passada e confirmou sua hegemonia. Já o Redentor retornou à decisão após ter ficado fora da final em 2024 — sua última conquista havia sido em 2023. Com o triunfo, o “Indepa” soma agora dois títulos seguidos da competição.

A final teve um atrativo especial: a arbitragem foi conduzida por Marcelo de Lima Henrique, profissional com experiência nacional e internacional. Além disso, o público compareceu em grande número e participou do “ingresso solidário”, ação que arrecadou centenas de litros de leite destinados a instituições assistenciais da cidade.