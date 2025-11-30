30 de novembro de 2025
GRANDE FINAL

Independência é bicampeão consecutivo da Copa Semel em Bauru

Por Douglas Willian |
| Tempo de leitura: 1 min
Douglas Willian
Decisão ocorreu nos pênaltis
Decisão ocorreu nos pênaltis

O Independência é o grande campeão amador de Bauru em 2025. A equipe venceu o Redentor na disputa de pênaltis, por 5 a 3, na final da Copa Semel, neste domingo (30), no estádio Mirante Ferroviário, no Jardim Guadalajara, em Bauru.

Como houve empate em 0 a 0 no tempo regulamentar, o título foi decidido nos pênaltis.

A final contou com arbitragem de destaque nacional, com Marcelo de Lima Henrique (árbitro Fifa). O trio de auxiliares foi da cidade de Avaré. As duas torcidas lotaram as arquibancadas e fizeram uma bela festa, sem brigas.

Foi uma das melhores edições da Copa Semel, tanto tecnicamente quanto em termos de organização. O secretário Leandro Ávila Rodrigues, o Foguinho, foi muito cumprimentado.

Matéria em atualização.

