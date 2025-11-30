Mais de 85 mil visitantes passaram pelos corredores do Distrito Anhembi neste fim de semana (22 e 23 de novembro) durante o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo.

O retorno do evento reforça sua importância como principal vitrine da indústria automotiva e comprova que a paixão dos brasileiros por carros continua mais viva do que nunca. O evento segue neste sábado (29) e domingo (30)

Quem visitou, aprovou o novo formato, que reúne mais de 300 modelos em exposição e oferece uma programação de atividades interativas para todos os gostos e idades.