Mais de 85 mil visitantes passaram pelos corredores do Distrito Anhembi neste fim de semana (22 e 23 de novembro) durante o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo.
O retorno do evento reforça sua importância como principal vitrine da indústria automotiva e comprova que a paixão dos brasileiros por carros continua mais viva do que nunca. O evento segue neste sábado (29) e domingo (30)
Quem visitou, aprovou o novo formato, que reúne mais de 300 modelos em exposição e oferece uma programação de atividades interativas para todos os gostos e idades.
"Estamos de volta com um roteiro de experiencias pensadas para resgatar todo o legado e história do Salão do Automóvel com exposição de clássicos, supermáquinas e principalmente a inovação, que é a nossa grande vocação", afirma Mayra Nardy, diretora de portfólio da RX, empresa responsável pela organização do evento.
O presidente da Anfavea, Igor Calvet, também comemora o sucesso.
"O público estava com saudade do Salão e acreditou, junto com a gente, que esse retorno seria histórico e foi. Vimos as pessoas se divertindo, descobrindo novidades, reencontrando ícones do passado e vivendo de perto tudo o que a nossa indústria tem de melhor. Os expositores também estão satisfeitos, animados e confiantes com a força desse retorno. O Salão voltou para ficar", afirma.
ATRAÇÕES
Ao longo desta semana, os visitantes podem aproveitar todas as experiências com mais tranquilidade. "Os dias de semana tendem a ser mais tranquilos. Nossa expectativa é que, no fim de semana, os ingressos se esgotem, assim como ocorreu no primeiro sábado", explica Mayra Nardy.
Com corredores menos movimentados, explorar os lançamentos das marcas expositoras, os dois espaços dedicados a carros clássicos e as supermáquinas, renovadas diariamente, torna-se ainda mais agradável.
Os visitantes também podem aproveitar para testar os carros na maior pista indoor do mundo, que foi desenvolvida exclusivamente para o evento, com mais de 14 mil metros quadrados.
Para os fãs da velocidade, o Salão oferece um espaço exclusivo dedicado à FIA WEC - Rolex 6 Horas de São Paulo e à NASCAR, reunindo carros de corrida e simuladores interativos que trazem o clima das pistas para o Distrito Anhembi.
A criançada vai se encantar com a LEGO® Experience, que traz um carro de Fórmula 1 em tamanho real e o capacete de Ayrton Senna, construídos inteiramente com peças LEGO®.
SERVIÇO
Os ingressos continuam à venda exclusivamente no site oficial www.salaodoautomovel.com.br.
31º Salão Internacional do Automóvel de São?Paulo
Até 30 de novembro de 2025 - Distrito Anhembi - São?Paulo/SP.?
Rua Olavo Fontoura, 1209
Mais informações: www.salaodoautomovel.com