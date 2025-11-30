A Nvidia, hoje a empresa mais valiosa do mundo, espera que as vendas para data centers no Brasil engordem as suas receitas de janeiro de 2026 em diante, diz o diretor da companhia para América Latina, Márcio Aguiar. Hoje, os números são irrelevantes, em geral restritos a projetos de pesquisa.

"Nossa maior esperança é que o governo federal já oficialize o programa chamado Redata, que reduz os impostos nos componentes necessários para montar um data center", afirma ele em relação ao Regime Especial de Tributação para Serviços de Data Center no Brasil.

No início de 2026, entram em vigor os efeitos de uma MP (medida provisória) que reduz a zero a alíquota dos impostos federais dos produtos comprados pelo setor de processamento de dados no país. A lista inclui os chips avançados da Nvidia, as GPUs (unidades de processamento gráfico), representantes de quase 90% das vendas da big tech. O texto precisa ser avalizado pelo Congresso até 2 de janeiro.