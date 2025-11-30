Para marcar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, em 3 de dezembro, será realizada a 1ª caminhada PCD (pessoa com deficiência) e pet PCD no Espaço Recreiovia, na avenida Getúlio Vargas, no próximo domingo (7), das 9h às 12h. O ponto de concentração será em frente à árvore copaíba e a organização do evento sugere aos participantes irem com camiseta branca, para identificação.

A iniciativa busca fortalecer a inclusão e promover a conscientização sobre as diversas formas de deficiência. O incentivo aos encontros e o estímulo à empatia são objetivos da organização do evento, para contribuir com a construção de uma sociedade mais acessível, acolhedora e equitativa.

Durante a caminhada, serão realizados sorteios com brindes para os animais de estimação - biscoitos, ração, bandanas, entre outros - e para os participantes. Outra atração será o Teatro Interativo de Bonecos, promovido pela Sorri Bauru, a "Turma do Bairro", onde bonecos contam histórias de crianças e/ou adolescentes com deficiência física, visual, intelectual, autismo, entre outros.