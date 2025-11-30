Decorações, símbolos, emoções e rituais: Bauru se prepara para um Natal com uma extensa programação que reúne promoções, horários estendidos e dezenas de shows e atrações culturais em todas as regiões da cidade. Neste período, o Papai Noel ganha o dom da multiplicação e aparece simultaneamente em vários pontos.

Na próxima sexta-feira (5), inclusive, ele chega oficialmente na Praça Machado Mello, às 18h, e percorre o Calçadão da Batista de Carvalho, acompanhado da Banda do Senai, em evento promovido pela Prefeitura de Bauru em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). A partir de então, os estabelecimentos do Centro de Bauru passarão a funcionar em horário estendido até dia 23. O expediente será das 9h às 22h de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h aos sábados e das 9h às 17h aos domingos.

Neste 5 de dezembro da agenda 'mágica', o Bom Velhinho seguirá até sua casinha Praça Rui Barbosa, que está sendo decorada pela administração municipal, assim como outra instalada no Parque Vitória Régia. Como nos anos anteriores, a criançada poderá contar também com o trenzinho, que funcionará gratuitamente todos os dias das 18h às 22h (veja no QR Code a programação completa).