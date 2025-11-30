Decorações, símbolos, emoções e rituais: Bauru se prepara para um Natal com uma extensa programação que reúne promoções, horários estendidos e dezenas de shows e atrações culturais em todas as regiões da cidade. Neste período, o Papai Noel ganha o dom da multiplicação e aparece simultaneamente em vários pontos.
Na próxima sexta-feira (5), inclusive, ele chega oficialmente na Praça Machado Mello, às 18h, e percorre o Calçadão da Batista de Carvalho, acompanhado da Banda do Senai, em evento promovido pela Prefeitura de Bauru em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). A partir de então, os estabelecimentos do Centro de Bauru passarão a funcionar em horário estendido até dia 23. O expediente será das 9h às 22h de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h aos sábados e das 9h às 17h aos domingos.
Neste 5 de dezembro da agenda 'mágica', o Bom Velhinho seguirá até sua casinha Praça Rui Barbosa, que está sendo decorada pela administração municipal, assim como outra instalada no Parque Vitória Régia. Como nos anos anteriores, a criançada poderá contar também com o trenzinho, que funcionará gratuitamente todos os dias das 18h às 22h (veja no QR Code a programação completa).
A novidade é que, dependendo da data, ele sairá de um bairro diferente, como Mary Dota, Distrito de Tibiriçá ou Gasparini, por exemplo.
CASINHAS
No Parque Vitória Régia, a abertura da casinha será na próxima quarta-feira (3), com o show "A Bela e os Tenores", às 19h30. Tanto neste endereço quanto na Praça Rui Barbosa, as casinhas funcionarão todos os dias, até 20 de dezembro, das 18h às 22h, com entrada gratuita. A exceção é o dia 10 de dezembro, quando ficarão fechadas por conta do show de encerramento com a dupla João Bosco & Vinícius (leia mais na página 49). A organização é das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon) e de Cultura, com parceria da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).
ATRATIVOS
Para ampliar as oportunidades de compra neste fim de ano, lojas do comércio central e dos dois shoppings de Bauru têm a prerrogativa de oferecer descontos próprios e facilidades aos consumidores.
Os centros de compra vão sortear carros elétricos, em promoção realizada junto a clientes. O Boulevard um GWM Ora 03 Skin e o Bauru, um Volvo EX30. Por lá, também há previsão de horários especiais, ampliados.
Pela primeira vez, o Bauru Shopping abrirá mais cedo: no dia 13 e de 15 a 19, as lojas funcionam das 9h às 22h; no dia 14, das 11h às 22h. Entre os dias 20 e 23, o funcionamento será das 9h às 23h. Nos dias 24 e 31, as lojas abrem das 10h às 18h. Somente o cinema funcionará nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.
Já o Boulevard Shopping inicia o horário especial de fim de ano a partir do dia 18 de dezembro. As lojas passarão a funcionar das 10h às 23h, inclusive aos sábados e domingos. A Praça de Alimentação e a área de lazer terão o horário ampliado em uma hora, das 11h às 23h.
No dia 24 de dezembro, véspera do Natal, a área de lazer encerrará as atividades às 17h. No dia 31, o encerramento será às 16h. Nos feriados de Natal (25/12) e Ano Novo (1º/1), as lojas estarão fechadas, e o funcionamento da área de lazer e Praça de Alimentação será facultativo.
2º NATAL KAINGANG
Na próxima quinta-feira (4), às 19h, Papai Noel desembarca na Praça Kaingang, no Museu Ferroviário Regional de Bauru, na rua Nóbile de Piero, 2-166, Centro. Pelo segundo ano, a Praça Kaingang receberá decoração especial com cenários temáticos para fotos e contará com apresentações culturais.
Datas e horários
Quinta-feira (4)
19h - Chegada do Papai Noel
20h - Camerata de Cordas da Orquestra Municipal de Bauru
Sexta-feira (5)
19h - Presença do Papai Noel
19h30 - Apresentação dos alunos de prática de canto coral da Divisão de Ensino às Artes (DEA), com repertório natalino, sob regência de Misael Queiroz.
20h30 - Apresentação instrumental dos instrutores artísticos da DEA: Daniel Campos (contrabaixo), Daniel Pola (flauta), Misael Queiroz (piano), Stivy Henrique (guitarra) e Zé Passeti (violão).
Dia 11 de dezembro - quinta-feira
19h - Presença do Papai Noel
Dia 12 de dezembro - sexta-feira
19h - Presença do Papai Noel
19h30 - Coral Emoções com repertório natalino.