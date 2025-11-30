Com o resultado, o time de Bauru segue na sétima colocação, chegando aos nove pontos em três vitórias e três derrotas. O próximo desafio do Sesi Bauru é contra o Azulim Sicoob Aracoop Monte Carmelo, fora de casa. A partida é na quarta-feira, 3, às 18h30, no Ginásio Raul Belem, com transmissão da Volleyball World TV.

Para a partida contra o time de Juiz de Fora, o Sesi Bauru foi com o seguinte time titular: Juan, Thiery, Guiga, Vaccari, Barreto, Marcos Jr. e Pureza.

O primeiro set começa com a equipe visitante tendo vantagem, com boa atuação defensiva e pressão nos bloqueios. O JF Vôlei dificulta a virada de bola do Sesi Bauru, que para pela primeira vez em 6 a 10. A parcial se equilibra, mas a equipe mineira consegue segurar a vantagem mínima durante o set, usando o pedido de tempo em 21 a 21, no empate do time da casa. A equipe visitante consegue a virada de bola e abre 21 a 23 no erro do Sesi Bauru, que usa sua segunda parada. Na reta final, o JF Vôlei erra no contra-ataque e, na sequência, Johan entra com ponto de saque, empatando no 23 a 23 e forçando a última parada do visitante. Após o pedido de tempo, o time mineiro recupera o saque e fecha em 23 a 25.

No segundo set, é a vez do Sesi Bauru começar a frente, com eficiência na virada de bola e pressão nos bloqueios, levando o placar para 14 a 11 na primeira parada do JF Vôlei. Mesmo com o pedido de tempo, o time mineiro tem dificuldade de superar o bloqueio da equipe de Bauru, que abre 18 a 11 após entrada de Mateus Bender e força o segundo tempo do time de Juiz de Fora. O JF Vôlei tenta uma reação, mas para nos bloqueios do time de Bauru, que fecha em virada de bola de Marcos Jr. em 25 a 18.

Semelhante ao set anterior, o Sesi Bauru começa a terceira parcial pressionando no saque e bloqueio e dificulta a virada de bola do JF Vôlei, que para pela primeira vez em 8 a 5. Os contra-ataques do time da casa seguem eficientes e encontrando espaços na defesa mineira, abrindo seis pontos de vantagem durante a parcial até o segundo tempo do time de Juiz de Fora em 18 a 15 na reta final. Mesmo com a parada, o Sesi Bauru volta a pontuar com o saque e fecha o set com oito pontos de frente, no 25 a 17, em virada de bola de Pedro.