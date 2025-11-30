As festas de final de ano se aproximam e, com elas, as campanhas de Natal para arrecadação de cestas básicas e brinquedos para as famílias em situação de vulnerabilidade da cidade.

Ao menos cinco entidades da cidade já iniciaram suas tradicionais campanhas de arrecadação para garantir um Natal mais digno e acolhedor a cerca de 2.690 famílias em situação de vulnerabilidade. Os donativos solicitados incluem itens da cesta básica, chinelos e brinquedos.

ENTRE AMIGOS BAURU