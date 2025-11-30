As festas de final de ano se aproximam e, com elas, as campanhas de Natal para arrecadação de cestas básicas e brinquedos para as famílias em situação de vulnerabilidade da cidade.
Ao menos cinco entidades da cidade já iniciaram suas tradicionais campanhas de arrecadação para garantir um Natal mais digno e acolhedor a cerca de 2.690 famílias em situação de vulnerabilidade. Os donativos solicitados incluem itens da cesta básica, chinelos e brinquedos.
ENTRE AMIGOS BAURU
O grupo está arrecadando brinquedos novos ou usados até 10 de dezembro. As entregas serão realizadas em 20 de dezembro, no Centro Espírita Maria Ribeiro, beneficiando famílias de bairros como Chácaras Cornélia, Vila Industrial, Santa Cândida, Mary Dota, Parque Real, José Regino, Nova Esperança, Vânia Maria, Vila Dutra, Favela São Manoel e Vila Falcão. - Pontos de coleta e outras informações estão disponíveis no Instagram @entreamigosbauru ou pelo e-mail entreamigosbauru@gmail.com.
DE GRÃO EM GRÃO
O grupo recebe alimentos, panetones, refrigerantes e brinquedos novos ou usados. As doações de brinquedos usados podem ser feitas até 1º de dezembro, para higienização. Brinquedos novos são aceitos até 19 de dezembro na rua Cussy Júnior, 3-40, Centro, no período da manhã.
Doadores que não puderem realizar a entrega podem solicitar retirada pelo mesmo número utilizado para o Pix: (14) 99132-4759.
A meta da ação é distribuir 300 cestas básicas para famílias dos bairros Val de Palmas, Manchester e assentamentos Virgínia Rainha, Barreirinha, Vila Agrária e Maranata.
VOLUNTÁRIOS EM AÇÃO
O grupo está arrecadando cestas básicas, panetones, refrigerantes e alimentos que serão entregues a partir deste mês nos projetos e comunidades assistidas pelo grupo. As pessoas interessadas em doar devem entrar em contato pelo número 14 99762-2134.
ESQUADRÃO DO BEM
A campanha "Família Feliz" está recebendo alimentos e brinquedos novos ou usados na rua Vereador Antônio Ferreira de Menezes, 1-87, Vila Falcão. Doações financeiras podem ser feitas pelo Pix (14) 99675-5495.
Outra maneira de contribuir é adquirindo um vale-refeição natalino — macarronada, frango assado e refrigerante de 2 litros — no valor de R$ 70, destinado às famílias assistidas no dia da entrega.
A meta deste ano é ambiciosa: 1.200 cestas básicas e 1.500 brinquedos para comunidades como Ferradura Mirim, Parque das Nações, Jardim Vitória, Eldorado, Jaraguá, Chácara das Flores, Otávio Rasi, Pousada da Esperança e Piquete.
CASA DA SOPA VILA DUTRA
A campanha "Natal para Todos" está arrecadando alimentos, panetones, refrigerantes, frango congelado, guloseimas e chinelos de todos os tamanhos. As doações serão destinadas às 850 famílias atendidas pela entidade e aos 200 moradores da Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes.
As doações serão recebidas até o dia 24 de dezembro em 10 pontos diferentes ou pelo pix 708.768.518-04. Informações podem ser obtidas pelo número (14) 99162-6811, onde também é possível agendar a retirada da doação.
Neste Natal, cada gesto importa. Uma cesta básica, um brinquedo, um panetone ou mesmo um vale-refeição pode transformar a celebração de uma família inteira.