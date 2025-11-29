A América do Sul está, novamente, em vermelho e preto. O Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0 na noite deste sábado (29), em Lima, no Peru, e conquistou a Libertadores pela quarta vez na história — após os triunfos em 1981, 2019 e 2022. De quebra, o Rubro-Negro se tornou o clube brasileiro com mais títulos no torneio e o primeiro tetracampeão do país.

A vitória da equipe de Filipe Luís veio com um herói improvável: Danilo. O zagueiro, que foi escalado no time titular na vaga de Léo Ortiz -que se mostrou recuperado de lesão no tornozelo, mas ficou no banco-, marcou de cabeça no segundo tempo e assegurou o título. Este não foi o primeiro gol dele em final do torneio. Em 2011, pelo Santos, marcou o segundo na vitória por 2 a 1 sobre o Peñarol, no jogo da volta.

O título tem gosto de revanche para os cariocas. Em 2021, o Flamengo enfrentou o Palmeiras na decisão, mas, na ocasião, ficou com o vice. Não à toa, a frase "ninguém morre nos devendo" foi vista em diversos cartazes e faixas da torcida na capital peruana.