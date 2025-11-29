Ao abrirmos os dicionários, encontramos a definição de "autoridade" ligada ao poder de determinar, julgar e resolver disputas. Contudo a autoridade, em sua essência, não é uma invenção humana, mas uma delegação divina. Como nos lembra o apóstolo Paulo, "não há autoridade que não venha de Deus" (Romanos 13.1). Por isso, as Escrituras nos ordenam a postura de submissão e obediência civil, estando "prontos para toda boa obra" (Tito 3.1,2). Todavia, o que acontece quando a autoridade terrena se choca frontalmente com a Lei Moral de Deus ou impõe o silêncio através da censura?

Historicamente o cristianismo sempre lidou com a tensão entre a submissão civil e a fidelidade divina. Não estamos diante de um debate puramente teórico, mas de uma práxis de sobrevivência e ética. A Bíblia e a história estão repletas de "desobediência civil santa". Pensemos em Raabe. Ela errou ao esconder os espias hebreus e enganar os guardas de Jericó (Josué 2.4-6)? A leitura bíblica, confirmada em Hebreus 11, a coloca na galeria da fé. Séculos adiante, durante o terror do Terceiro Reich, cristãos como Dietrich Bonhoeffer enfrentaram o dilema de esconder judeus, burlando a Gestapo. O cristão em sua essência entende que existe uma hierarquia de valores: a defesa da vida e a misericórdia suplantam a obediência cega a decretos iníquos. Em nome da Imago Dei (a imagem de Deus no homem), a igreja, em momentos cruciais, escolheu "obedecer a Deus antes que aos homens" (Atos 5.29), driblando tiranos para preservar a vida e a verdade.

Contudo, para navegarmos nesses mares revoltos, precisamos calibrar nossa bússola na autoridade suprema. Não existe declaração mais absoluta nas Escrituras do que a de Mateus 28.18: "Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra". Quando esteve diante de Pilatos, a personificação do poder estatal romano, Jesus fez uma distinção crucial: "Nenhuma autoridade você teria se do céu não lhe fosse dada" (João 19.11). Aqui reside o ponto nevrálgico: a autoridade de Cristo é intrínseca; a dos homens é derivada e provisória.