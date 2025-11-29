A proximidade do Natal começa a encher nossos corações de alegre expectativa. Neste domingo tem início o Tempo do Advento, que se estende por quatro semanas, durante as quais a Igreja celebra a vinda de Jesus Cristo no tempo e na história, Aquele que nos trouxe a salvação. Neste primeiro domingo do Advento, a Liturgia nos convida a dar o primeiro passo de preparação para o Natal, confiando no poder do Senhor. Ele é nosso Pai e prepara o nosso coração para celebrar dignamente a primeira vinda de Jesus, desde que permaneçamos vigilantes e atentos para a sua segunda vinda, cujo dia não sabemos quando será.

O documento da Igreja sobre as Normas Litúrgicas esclarece: "O tempo do Advento possui dupla característica: sendo um tempo de preparação para as solenidades do Natal, em que se comemora a primeira vinda do Filho de Deus entre os homens, é também um tempo em que, por meio desta lembrança, voltam-se os corações para a expectativa da segunda vinda de Cristo no fim dos tempos. Por este duplo motivo, o tempo do Advento se apresenta como um tempo de piedosa e alegre expectativa". (n. 39). No Prefácio da Santa Missa, a Igreja nos faz rezar: "Revestido da nossa fragilidade, Ele (Cristo) veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, Ele virá uma segunda vez, para conceder-nos em plenitude os dons prometidos que hoje vigilantes esperamos."

É próprio do Advento — e da espiritualidade que nos prepara para o Natal — elevarmos constantemente a Deus este clamor: "Vem, Senhor Jesus, vem!". Somos chamados também a desenvolver atitudes de conversão: mais amor e gratidão a Deus, mais vida de oração, maior prática de penitência, mais comunhão e participação na comunidade e maior solidariedade com os pobres e sofredores.