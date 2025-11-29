A proximidade do Natal começa a encher nossos corações de alegre expectativa. Neste domingo tem início o Tempo do Advento, que se estende por quatro semanas, durante as quais a Igreja celebra a vinda de Jesus Cristo no tempo e na história, Aquele que nos trouxe a salvação. Neste primeiro domingo do Advento, a Liturgia nos convida a dar o primeiro passo de preparação para o Natal, confiando no poder do Senhor. Ele é nosso Pai e prepara o nosso coração para celebrar dignamente a primeira vinda de Jesus, desde que permaneçamos vigilantes e atentos para a sua segunda vinda, cujo dia não sabemos quando será.
O documento da Igreja sobre as Normas Litúrgicas esclarece: "O tempo do Advento possui dupla característica: sendo um tempo de preparação para as solenidades do Natal, em que se comemora a primeira vinda do Filho de Deus entre os homens, é também um tempo em que, por meio desta lembrança, voltam-se os corações para a expectativa da segunda vinda de Cristo no fim dos tempos. Por este duplo motivo, o tempo do Advento se apresenta como um tempo de piedosa e alegre expectativa". (n. 39). No Prefácio da Santa Missa, a Igreja nos faz rezar: "Revestido da nossa fragilidade, Ele (Cristo) veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, Ele virá uma segunda vez, para conceder-nos em plenitude os dons prometidos que hoje vigilantes esperamos."
É próprio do Advento — e da espiritualidade que nos prepara para o Natal — elevarmos constantemente a Deus este clamor: "Vem, Senhor Jesus, vem!". Somos chamados também a desenvolver atitudes de conversão: mais amor e gratidão a Deus, mais vida de oração, maior prática de penitência, mais comunhão e participação na comunidade e maior solidariedade com os pobres e sofredores.
No Evangelho deste domingo (cf. Mt. 24,37-44), Jesus adverte: "Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Por isso também vós ficai preparados! Porque, quando menos pensais, o Filho do Homem virá." Para isso, convém que estejamos vigilantes na fé, na esperança e na caridade, recorrendo ao sacramento da Confissão e participando mais frequentemente da celebração da Santa Missa. Na primeira leitura (cf. Is. 2,1-5), o profeta Isaías apresenta uma visão na qual contempla as glórias de Sião — Jerusalém — de onde partirá a salvação que Deus preparou e que se realiza plenamente em Cristo para todos os povos. Este oráculo aplica-se a Cristo, à sua Igreja e ao seu Reino messiânico. Na segunda leitura (cf. Rm. 13,11-14), São Paulo nos conclama a "acordar", pois a salvação está próxima. A luz de Cristo, que ilumina o dia, é um convite à conversão: deixar as obras das trevas e praticar o bem. Ele exorta: "Como de dia, andemos decentemente; não em orgias e bebedeiras, nem em devassidão e libertinagem, nem em rixas e ciúmes. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não procureis satisfazer os desejos da carne."
Estar atento e vigilante é atitude ativa de quem não dorme no ponto, de modo que, quando o Senhor vier, encontre o servo bom e fiel no seu posto, com a lâmpada acesa e firme na prática do bem.
Vem, Senhor Jesus, vem!