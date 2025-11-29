A Arena da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) recebeu, entre os dias 20 e 22 de novembro, o Campeonato Paulista Petiz de Verão de Natação - XXXII Troféu José do Carmo Neves "Zequinha", reunindo 651 atletas de 54 entidades, incluindo três equipes convidadas: Clube Curitibano (PR), Fábrica de Nadadores (PR) e Iate Clube de Brasília (DF). O Time ABDA competiu com 47 jovens nadadores, das categorias Petiz 1 (11 anos) e Petiz 2 (12 anos).

Na classificação geral, a ABDA garantiu o vice-campeonato, somando 1.005 pontos. O título ficou com o SESI (1.523,50), seguido por Paineiras do Morumby (3º, 862 pontos), Sport Club Corinthians (4º, 746 pontos) e A.D. Centro Olímpico/SP (5º, 532 pontos).

O desempenho do time bauruense rendeu 24 medalhas, sendo 6 ouros, 9 pratas e 9 bronzes, além de 6 quartos lugares, 5 quintos lugares, 6 sextos lugares, 2 sétimos lugares e 3 oitavos lugares - posições que também recebem premiação no Paulista Petiz.