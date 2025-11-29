Quando vejo uma tatuagem fico admirando a coragem de se fazer uma lembrança na pele para quase sempre, especialmente quando se lembra uma pessoa ou um grande amor. Justamente porque “sempre” e “nunca” no amor e na medicina não existem, como diziam e ainda dizem os médicos franceses.

Eu nunca fiz uma tatuagem e nem alguém desenhou na pele meu nome ou algo que me relembrasse diretamente. Talvez isto fique muito longe do meu universo interior, mas convivo normalmente com tatuados.

No Instagram levei um susto quando uma amiga enviou uma foto de seu braço com uma tatuagem remetendo-se para um dos meus livros e, por escrito, praticamente fazendo uma dedicatória. Por instante fiquei estático, especialmente porque veio acompanhado de uma de minhas marcas digitais que é a figura de um cérebro intrigado.