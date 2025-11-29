O conhecido ‘viaduto da Fepasa’, no quarteirão 4 da avenida Nações Unidas, voltou a registrar danos após novos choques provocados por caminhões que tentam passar pelo local acima da altura permitida. A estrutura, que há anos é alvo de ocorrências desse tipo, apresenta agora um buraco ainda maior no teto, deixando parte da armação metálica exposta.

A altura máxima no trecho é de 4,30 metros, mas, apesar da sinalização existente, motoristas continuam arriscando a travessia. Muitos acabam “entalados”, bloqueando a via e causando transtornos ao trânsito.

Em nota, a Secretaria de Infraestrutura informou que realizará adequações no viaduto por conta de avarias provocadas justamente pela passagem de veículo acima do limite permitido. Já a Emdurb estuda a instalação de um limitador de altura na Nações Unidas para evitar novos acidentes e reforçar a segurança viária. Ele é dotado de sistema com sinalização visual e sonora, acionado quando um caminhão excede a altura permitida.