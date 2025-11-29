O conhecido ‘viaduto da Fepasa’, no quarteirão 4 da avenida Nações Unidas, voltou a registrar danos após novos choques provocados por caminhões que tentam passar pelo local acima da altura permitida. A estrutura, que há anos é alvo de ocorrências desse tipo, apresenta agora um buraco ainda maior no teto, deixando parte da armação metálica exposta.
A altura máxima no trecho é de 4,30 metros, mas, apesar da sinalização existente, motoristas continuam arriscando a travessia. Muitos acabam “entalados”, bloqueando a via e causando transtornos ao trânsito.
Em nota, a Secretaria de Infraestrutura informou que realizará adequações no viaduto por conta de avarias provocadas justamente pela passagem de veículo acima do limite permitido. Já a Emdurb estuda a instalação de um limitador de altura na Nações Unidas para evitar novos acidentes e reforçar a segurança viária. Ele é dotado de sistema com sinalização visual e sonora, acionado quando um caminhão excede a altura permitida.
A recorrência desse tipo de situação não se limita ao ‘viaduto da Fepasa’. Cenas de caminhões presos sob outras estruturas, ou motoristas sendo obrigados a dar ré para evitar danos, tornaram-se comuns em Bauru, conforme o JCNET veiculou nesta semana.
Um vídeo recente, que ganhou as redes sociais, mostrou um caminhoneiro manobrando para não ficar ‘entalado’ na rua Francisco Vidrih, via estreita que passa sob a rodovia Marechal Rondon (SP-300) e que dá acesso ao Estádio Mirante Ferroviário e à base de combustíveis da avenida Rodrigues Alves.
Segundo a Emdurb, o limite de altura na Francisco Vidrih é de 4 metros, e a via conta com sinalização adequada. A autarquia ressalta que parte das ocorrências envolve caminhoneiros de outras cidades, sem familiaridade com o trajeto urbano de Bauru, embora a desatenção também seja um fator.
Condutores e moradores defendem que a sinalização seja posicionada com maior antecedência, evitando a necessidade de manobras perigosas quando o condutor já está diante do viaduto.
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir veículo com dimensões superiores às permitidas configura infração grave, prevista no artigo 231, inciso IV. A penalidade inclui multa de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira de habilitação.