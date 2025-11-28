A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (29), das 8h às 16h, o ‘Dia D’ das ações do Novembro Azul, para a saúde do homem, e da campanha ‘Fique Sabendo’, com o objetivo de ampliar o acesso à testagem rápida para HIV e sífilis, além de reforçar a prevenção, diagnóstico e tratamento dessas condições. Os serviços serão disponibilizados em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF).
Durante o ‘Dia D’, serão oferecidos atendimentos voltados à saúde do homem, como solicitação do exame de PSA, e encaminhamento para o médico clínico e posterior avaliação especializada, quando necessário. Serão oferecidos ainda testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), estes para toda a população. Além disso, será realizada a aplicação das vacinas dos calendários infantil e adulto para toda a população.
As ações integram o Novembro Azul, voltada a homens com mais de 45 anos, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Em 2023, foram confirmados 143 casos da doença em Bauru, com 37 óbitos. Em 2024, até outubro, já foram registrados 110 casos e 29 óbitos. A detecção precoce é fundamental para aumentar as chances de cura, já que o câncer de próstata é uma das principais causas de morte entre os homens.
A campanha ‘Fique Sabendo’ também será realizada na Praça Rui Barbosa, no Centro, onde o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e o Centro de Referência em Moléstias Infecciosas (CRMI) atenderão a população neste sábado das 9h às 13h, com testes rápidos e orientações de prevenção.
CAMPANHAS NOVEMBRO AZUL E ‘FIQUE SABENDO’ NESTE SÁBADO
UBS Centro
Rua Quintino Bocaiúva, 5-45
UBS Bela Vista
Rua Marçal de Arruda Campos, 4-41
UBS Geisel
Rua Anthero Donnini, s/n
UBS Falcão
Rua Salvador Filardi, 6-8
UBS Mary Dota
Rua Pedro Prata de Oliveira ao lado da UPA
UBS Cardia
Rua Ezequiel Ramos,11-78
UBS Independência
Rua Cuba – quadra 14 (em frente a Praça Carmelita Santos Souza)
UBS Nova Esperança
Rua Benedito de Abreu, s/n
UBS Jardim Redentor
Rua São Lucas, 3-30
UBS Chapadão/Mendonça
Rua Arlindo Pinto Ferreira, 1-15
UBS Octávio Rasi
Rua Paulo Leivas Macalão, s/n
UBS Jussara/Celina
Rua Bernardino de Campos, quadra 23
UBS Parque Vista Alegre
Rua Jacob Corso, quadra 4
UBS Jd. Europa
Rua Hermes C. Batista, 1-64
UBS Gasparini
Rua Aparecida Inês Chrispim de Matos, quadra 2
UBS Beija-Flor
Rua Julieta G. de Mendonça, quadra 1
USF Jd. Godoy
Alameda Flor do Amor, quadra 10
USF Santa Edwirges
Alameda Tróia, quadra 11
USF Vila Dutra
Rua Luiz Barbosa Sobrinho, 1-178
USF Nove de Julho/Fortunato Rocha Lima
Rua Ernesto Gomes da Silva, 2-136
USF Vila São Paulo
Rua Gaudêncio Piola, quadra 4
USF Nova Bauru
Rua Lucia Boni São Pedro, 2-154
USF Pousada da Esperança
Rua Antônio Jerônimo da Silva, 1-105
USF Vargem Limpa
Rua Accácio Rosa do Vale, quadra 4
USF Distrito de Tibiriçá
Rua Carmelo Zamataro, s/n