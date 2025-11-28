O Hospital Estadual de Bauru (HEB) receberá, no dia 3 de dezembro, às 9h30, uma apresentação especial de Natal: o Coral Ranieri, formado por 270 alunos, na faixa etária de 6 a 11 anos, estudantes da Escola Estadual José Ranieri. O Coral promete emocionar colaboradores e visitantes com um espetáculo musical preparado especialmente para a data.

Sob regência da Professora Bárbara Elizabeth de Almeida Pavez, o coral apresentará um repertório natalino com duração aproximada de 40 minutos. A apresentação ocorrerá no estacionamento superior, próximo ao hall da Recepção Principal do hospital.

O evento integra as ações de aproximação entre comunidade e instituição, reforçando o espírito natalino e valorizando iniciativas culturais dentro do ambiente hospitalar.