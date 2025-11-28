A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Bauru reinaugurou na quarta-feira (26) o Centro Especializado em Reabilitação – CER III (Física, Intelectual e Visual). A cerimônia, realizada às 15h, marcou um avanço na continuidade dos serviços destinados ao atendimento de pessoas com deficiência e foi viabilizada com recursos da ação social “Panetone Solidário Tauste”, iniciativa do Tauste Supermercados. O evento contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Markinho Souza, da secretária municipal de Assistência Social, Lúcia Rosim, além de outras autoridades.

De acordo com a instituição, o espaço recebeu melhorias estruturais, passando de 5 para 9 salas de atendimentos que permitirão ampliar a capacidade de atendimento e garantir melhores condições de trabalho às equipes técnicas e pacientes. O CER III, localizado na Avenida José Henrique Ferraz 20-20, é referência em reabilitação e atende usuários com deficiência física, intelectual e visual.

Segundo a Apae Bauru, a parceria com o Tauste Supermercados foi fundamental para a execução da reforma, que integra um conjunto de ações destinadas a fortalecer os serviços oferecidos à comunidade. A ação social é realizada anualmente e destina parte da renda obtida com a venda dos panetones à APAE, contribuindo para a manutenção e o aprimoramento de seus projetos.