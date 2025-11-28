28 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

TRÂNSITO

Acidente fere motoristas e destrói parede do Teatro Municipal

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Um dos carros foi arremessado e abriu um buraco no prédio municipal
Um acidente de trânsito ocorrido na manhã desta sexta-feira (28), no cruzamento da quadra 8 da avenida Nações Unidas com a rua Ezequiel Ramos, no Centro de Bauru, destruiu dois carros e a parede do Centro Cultural, onde funcionam o Teatro Municipal, a Secretaria de Cultura e a Biblioteca Municipal. Ambos os motoristas se machucaram, ainda que de maneira leve.

Segundo o que o JCNET apurou, por motivos ainda a serem esclarecidos, o choque ocorreu entre um carro BYD e um Fiat Punto. Em decorrência do impacto, o Punto foi arremessado contra o muro. O motorista teve um corte no rosto e não precisou ser socorrido ao Pronto-Socorro. Já o condutor do BYD foi encaminhado pelo Samu ao Pronto-Socorro Central, com dores no lado esquerdo do corpo.

O trânsito naquele trecho, que já é bastante carregado no início da manhã, ficou ainda mais comprometido. Com relação ao prédio, a Secretaria de Obras informou que vai analisar nos próximos dias se houve danos estruturais.

Parede do Centro Cultural da Nações Unidas
Frente do Punto destruída
Frente do BYD também destruída
