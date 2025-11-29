O elenco do Noroeste pro Paulistão 2026...

Que saudade de ver o nosso Norusca em campo. Falta pouco torcedor. Em breve teremos os jogos-treinos na expectativa pro início do Paulistão 2026. O maior campeonato estadual de clubes do Brasil começa no dia 11 de janeiro. O elenco já está treinando sob o comando do Guilherme. Até o encerramento dessa Coluna, o Noroeste já havia anunciado oficialmente 18 jogadores. Iremos considerar mais 2 que estão voltando de empréstimo e ainda não foram confirmados. Portanto, temos até agora 20 jogadores pra vestir o manto alvirrubro no Paulistão. São eles: os goleiros Jeferson e Henrique; os laterias Wesley, PH e Leocovick; os zagueiros Carlinhos, Pedro Carrerete, Maycon e Renan Araújo; os volantes Léo Sena, Tauã e Igor Cristinao; os meias Denner, Thiago Lopes e Diego Mathias e os atacantes Pedro Felipe, Cauã Aguiar, Robertinho, Thiaguinho e Matheus José...

Todos os noroestinos aguardam a confirmação da volta do Carlão. Ídolo máximo. Peça fundamental. Com o goleador no elenco, acredito que mais 5 jogadores fechariam a conta. Teríamos 26 atletas e a lista de 30 seria completada com jovens da base. Os 5 jogadores que estão faltando seriam um goleiro (pra vestir a camisa titular), um lateral direito, dois zagueiros (Guilherme já declarou que gosta de jogar com linha de 3) e um meia de ligação. Com jogadores “de peso” nessas últimas 5 ou 6 contratações, o Noroeste virá mais encorpado pra essa disputa em comparação ao Paulistão 2025. Já começa mais forte com a presença do Guilherme como técnico desde setembro. Primeiro cumprir o objetivo principal, que é se manter na elite (6 pontos nos 8 jogos devem bastar) e depois buscar uma classificação (que seria espetacular) entre os 8 primeiros. Dá pra acreditar...