Quando nosso intestino funciona bem, nossa saúde também - incluindo o bem-estar mental e a prevenção de várias doenças. Isso mostra que se trata de um órgão essencial para o equilíbrio do corpo humano.
Por isso, a gente precisa olhar, e claro, cuidar melhor do intestino, e os cuidados são bem amplos. Nesta coluna, eu falo mais sobre isso!
Qual é o papel do intestino em nosso corpo?
O intestino desempenha um papel fundamental no nosso corpo, pois faz a digestão e absorção dos nutrientes dos alimentos que ingerimos. No intestino delgado, ocorre a maior parte da digestão química e a absorção de vitaminas, minerais, proteínas, gorduras e carboidratos, que são então transportados para o sangue e utilizados pelas células para gerar energia e manter as funções vitais do organismo.
Enquanto isso, o intestino grosso tem a função de absorver água e sais minerais, formando e eliminando as fezes. Ele também abriga uma grande quantidade de micro-organismos benéficos - a chamada microbiota intestinal - que ajudam na digestão, fortalecem o sistema imunológico e protegem o corpo contra agentes nocivos.
Assim, o intestino não atua apenas como um órgão digestivo, mas também como um importante regulador da saúde geral.
Os sinais para buscar um médico
Entre os principais sintomas estão mudanças persistentes no funcionamento intestinal, como diarreia ou prisão de ventre que duram mais de alguns dias, além de dor abdominal frequente ou intensa, gases em excesso e sensação de inchaço constante. Esses sintomas podem indicar desde intolerâncias alimentares até inflamações ou infecções.
Outros sinais de alerta incluem presença de sangue nas fezes, fezes muito escuras ou muito claras, perda de peso sem motivo aparente, fadiga constante e náuseas ou vômitos frequentes.
Também é importante procurar ajuda médica se houver uma sensação de que o intestino "nunca esvazia completamente" ou se houver dor durante a evacuação.
Quais são os melhores hábitos para um intestino saudável
Manter um intestino saudável depende muito dos hábitos diários, especialmente relacionados à alimentação e ao estilo de vida.
A dieta: um dos principais cuidados é ter uma dieta rica em fibras, presentes em frutas, verduras, legumes, grãos integrais e sementes. As fibras ajudam na formação e eliminação das fezes, além de servirem de alimento para as boas bactérias do intestino. Beber bastante água também é essencial, pois ela facilita o trânsito intestinal e evita a prisão de ventre.
Cuidado com as escolhas alimentares: o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras ruins, açúcar e conservantes prejudica a microbiota intestinal. Então, prefira alimentos naturais, pratique atividade física regularmente e mantenha uma rotina de sono adequada.
Estresse e mastigação: controlar o estresse e mastigar bem os alimentos são atitudes simples que fazem diferença, pois o intestino é muito sensível às emoções e à forma como o processo digestivo começa. Cultivar esses hábitos ajuda não só a manter o intestino equilibrado, mas também melhora a disposição, o humor e a imunidade.
O que é preciso evitar?
O sedentarismo prejudica o movimento natural do intestino (o chamado peristaltismo), o que pode causar prisão de ventre e sensação de inchaço, por isso, pratique atividade física com frequência. Já o tabagismo interfere na circulação sanguínea e na microbiota intestinal, além de aumentar o risco de inflamações, úlceras e até câncer no sistema digestivo.
Também é importante evitar o consumo excessivo de álcool, que irrita a mucosa intestinal e altera o equilíbrio das bactérias benéficas. Alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras saturadas, açúcares e conservantes, devem ser consumidos com moderação, pois dificultam a digestão e favorecem o desequilíbrio da flora intestinal.
Outros hábitos prejudiciais incluem comer muito rápido, pular refeições, dormir mal e viver sob estresse constante, já que o intestino é altamente sensível ao estado emocional.
Lembre-se, sentiu algo incomodando você? Marque uma consulta médica!
Um forte abraço e até o próximo domingo,
Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027