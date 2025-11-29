Quando nosso intestino funciona bem, nossa saúde também - incluindo o bem-estar mental e a prevenção de várias doenças. Isso mostra que se trata de um órgão essencial para o equilíbrio do corpo humano.

Por isso, a gente precisa olhar, e claro, cuidar melhor do intestino, e os cuidados são bem amplos. Nesta coluna, eu falo mais sobre isso!

Qual é o papel do intestino em nosso corpo?