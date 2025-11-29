O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), a prévia da inflação oficial, mostrou que os preços subiram 0,20% em novembro, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado vem 0,02 ponto percentual (p.p.) acima do registrado em outubro, quando o índice avançou 0,18%. A variação também ficou um pouco acima do esperado, a medida que as projeções apontavam para um aumento de 0,18%, repetindo o ritmo do mês anterior. Nos últimos 12 meses, a variação é de 4,50%, e o indicador retorna para dentro do intervalo da meta de inflação perseguida pelo Banco Central. No acumulado do ano, o IPCA-15 registra alta de 4,15%. Já em novembro de 2024, o índice havia ficado em 0,62%.

Dos nove grupos avaliados, sete tiveram alta

Entre os nove grupos avaliados, sete apresentaram aumento em novembro. O destaque do mês foi Despesas pessoais, que registrou a maior alta, de 0,85%, contribuindo com 0,09 ponto percentual para o resultado geral. Na sequência apareceram Saúde e Cuidados Pessoais, com avanço de 0,29%, e Transportes, que subiu 0,22% - ambos adicionando 0,04 ponto percentual ao índice. Os demais grupos variaram entre a queda de 0,20% observada em Artigos de residência e o aumento de 0,19% em Vestuário. Veja a variação dos grupos em novembro: Alimentação e bebidas: 0,09%; Habitação: 0,09%; Artigos de residência: -0,20%; Vestuário: 0,19%; Transportes: 0,22%; Saúde e cuidados pessoais: 0,29%; Despesas pessoais: 0,85%; Educação: 0,05% e Comunicação: -0,19%.