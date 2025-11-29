Vai se mudar e só de pensar você se desespera?
Calma! Você não é a única...
Se a mudança for bem organizada você pode minimizar todo esse stress, eu garanto!
Aqui segue um resumo objetivo pra te auxiliar - pense por etapas:
1 Pré mudança - Pode não parecer, mas desse começo depende o sucesso e a tranquilidade da sua mudança. Antes que você comece a embalar tudo, é imprescindível que você já faça o descarte, assim não perde tempo e espaço com objetos, roupas e utensílios que não fazem mais sentido pra você. Otimize a doação direcionando os tipos de peças para cada destino que faça melhor aproveitamento.
2 Transporte - Procure uma empresa séria para não ter problemas. Nem sempre a solução mais barata será a melhor. Imagine que essa empresa está responsável pela sua "vida" embalada em caixas. Essa opção é fundamental para o sucesso do projeto.
3 Pós mudança - É a fase de conclusão e deve ter toda a sua atenção, pois será decisiva para que a nova rotina seja tranquila e muito feliz. Uma casa organizada, com cada objeto tendo seu endereço certo, com sistemas de organização específicos e personalizados para sua família, vão garantir o sucesso da nova vida.
Sugestões valiosas:
- Não economize no plástico bolha, é ele que garantirá a segurança das peças delicadas, como cristais, louças e eletrodomésticos
- Utilize caixas de papelão de boa qualidade e reforce muito bem na hora da montagem
- Identifique com cores diferentes por cômodos; as cores são excelentes aliados visuais para uma rápida identificação
- Aproveite suas malas de viagem para transportar peças de roupas miúdas e que são guardadas dobradas.
- Separe documentos importantes, jóias e pequenos objetos de alto valor afetivo e transporte junto com você.
- Leve com você uma mala contendo um "kit" com pelo menos uma muda de roupa, pijama e itens de higiene pessoal para cada familiar. Na primeira noite e dia seguinte será essencial.
- Para roupas em cabides, você pode lançar mão de araras, mas não esqueça de proteger as peças com sacos plásticos. Se a sua transportadora possuir "caixas-cabideiro", será perfeito.
Agora, se você contratar uma PERSONAL ORGANIZER para gerenciar o processo e organizar o novo lar, o sucesso e tranquilidade serão garantidos!
Abraço,
Abençoada semana!