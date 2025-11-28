O Independência disputa sua segunda final consecutiva da Copa Semel e entra em campo em busca do bicampeonato seguido, enfrentando o Redentor neste domingo (30), às 9h40, no estádio Mirante Ferroviário, no Jardim Guadalajara, em duelo único que definirá o campeão da 13ª edição do torneio. Em caso de empate no tempo regulamentar, o título será decidido nos pênaltis.
A decisão deste ano contará com uma ação solidária envolvendo diretamente as equipes finalistas e seus torcedores: o ingresso solidário. Não haverá cobrança em dinheiro. Para acessar o estádio, cada torcedor deverá doar um litro de leite, que será trocado pelo bilhete nas sedes dos clubes a partir de sábado (29) ou na entrada do estádio no dia do jogo. Equipes estarão posicionadas em ambos os locais para recolher as doações. A iniciativa reforça o caráter social da competição, que, no caso do Independência, destinará o leite arrecadado à Creche Antônio Pereira, na Vila Souto.
O público será limitado a 900 torcedores por clube, medida adotada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer para garantir segurança, conforto e organização durante a partida. As torcidas utilizarão acessos separados, e os independencianos entrarão pelo Portão 2, na rua Carlos Blei Filho, com monitoramento reforçado por equipes de segurança para assegurar um ambiente tranquilo às famílias e aos torcedores.
A arbitragem da decisão será conduzida por um nome de expressão nacional. O árbitro Marcelo de Lima Henrique comandará a final sem custos para o município, acompanhado pelo trio de auxiliares de Avaré, o mesmo responsável pela condução das fases finais da competição.
Dentro de campo, o Independência chega embalado e com um elenco sólido. Sob o comando do técnico Juliano Bolani, em sua primeira temporada à frente da equipe, e auxiliado por Leandro Cândido, o Skitter, o time manteve a base campeã e se reforçou para buscar o bicampeonato. A gestão do presidente Oscar também contribui para a estabilidade e competitividade apresentadas ao longo da campanha.
O setor defensivo é um dos destaques do Indepa. O goleiro Yuri vive excelente fase e foi decisivo ao defender o pênalti que garantiu a classificação na semifinal diante do Unidos do Tangarás. A zaga formada por Bebê e V.H. é considerada uma das mais sólidas do futebol amador bauruense, enquanto os laterais Carlinhos e Jean dão consistência tanto na marcação quanto na construção das jogadas.
No meio-campo, Ignácio, Pelé, Murilo e Colucci comandam o ritmo e dão equilíbrio à equipe. No ataque, a referência é Levi, camisa 9 e autor de quatro gols na competição, peça-chave na fase ofensiva. Ao seu lado, V.T. se destaca pela velocidade e habilidade, sendo uma das principais armas do Independência pelos lados do campo.
Mesmo chegando à final com a sétima melhor campanha geral, o Independência demonstra força coletiva, maturidade e mentalidade vencedora. Empurrado pelo apoio do “gigante da Zona Oeste”, o time entra em campo neste domingo com a missão de defender o título e buscar mais um capítulo de glória na história da Copa Semel.