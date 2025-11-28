O Independência disputa sua segunda final consecutiva da Copa Semel e entra em campo em busca do bicampeonato seguido, enfrentando o Redentor neste domingo (30), às 9h40, no estádio Mirante Ferroviário, no Jardim Guadalajara, em duelo único que definirá o campeão da 13ª edição do torneio. Em caso de empate no tempo regulamentar, o título será decidido nos pênaltis.

A decisão deste ano contará com uma ação solidária envolvendo diretamente as equipes finalistas e seus torcedores: o ingresso solidário. Não haverá cobrança em dinheiro. Para acessar o estádio, cada torcedor deverá doar um litro de leite, que será trocado pelo bilhete nas sedes dos clubes a partir de sábado (29) ou na entrada do estádio no dia do jogo. Equipes estarão posicionadas em ambos os locais para recolher as doações. A iniciativa reforça o caráter social da competição, que, no caso do Independência, destinará o leite arrecadado à Creche Antônio Pereira, na Vila Souto.

O público será limitado a 900 torcedores por clube, medida adotada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer para garantir segurança, conforto e organização durante a partida. As torcidas utilizarão acessos separados, e os independencianos entrarão pelo Portão 2, na rua Carlos Blei Filho, com monitoramento reforçado por equipes de segurança para assegurar um ambiente tranquilo às famílias e aos torcedores.