As inscrições para a vaga de estágio destinada a pessoas com deficiência (PcD) no Escritório Regional do Sebrae-SP em Bauru foram prorrogadas até o dia 28 de novembro. A oportunidade é para atuação na unidade localizada na Avenida Duque de Caxias, 16-82, Vila Cardia. Os interessados podem se inscrever enviando um e-mail para maiara.a@mendestalent.com.br

A vaga oferece carga horária de 30 horas semanais e bolsa-auxílio mensal de R$ 2.180. O estagiário também terá acesso a benefícios como vale-refeição, seguro de vida, assistência médica e auxílio-transporte.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve estar cursando a partir do primeiro semestre da graduação em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Engenharias, Sistemas de Informação ou áreas correlatas. É desejável possuir conhecimento no pacote Office.

O processo seletivo é composto pelas etapas de inscrição via e-mail maiara.a@mendestalent.com.br com envio de curriculum e laudo médico atualizados anexos, devendo ser informado no campo ‘Assunto’ o texto “ER BAURU - ESTÁGIO SEBRAE 2025”. Posteriormente haverá análise curricular, entrevista coletiva ou individual online e entrega de documentos para contratação. Dúvidas podem ser enviadas no e-mail esclarecimentosestagio@sebraesp.com.br. Outras informações pelo link.

O estagiário atuará nas rotinas administrativas do escritório, auxiliando a equipe nos processos operacionais e em todas das ações, além da abertura e organização das demandas de credenciamento, atendimento básico ao MEI, controle de estoque, arquivos e documentos e registro de informações em sistemas e controles, entre outras atividades.

O programa de estágio do Sebrae-SP foi estruturado para que o estagiário se desenvolva e inicie sua trajetória profissional, marcando o início de uma carreira sólida no mercado de trabalho. O perfil desejado é de estudantes com afinidade com a missão do Sebrae e que se identificam com o universo do empreendedorismo. A missão do Sebrae é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios, além de fomentar uma cultura empreendedora em todo o país.

O Sebrae-SP tem um histórico de premiações e, recentemente, recebeu o 15º Prêmio CIEE Melhores Programas de Estágio, reforçando a qualidade de seus programas e a valorização de seus colaboradores.