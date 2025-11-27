Uma denúncia de moradores do Parque Vista Alegre, em Bauru, sobre maus-tratos envolvendo ao menos nove cães, sendo seis filhotes, em uma residência do bairro levou a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) a acionar a Polícia Civil. Os animais, segundo relatos, vivem em condições insalubres e aparentam sinais de abandono prolongado.

Os moradores que procuraram o JCNET afirmam que seis filhotes, dois machos adultos e uma fêmea adulta estão confinados no quintal do imóvel, que permanece fechado e sem a presença de responsáveis há semanas. Eles relatam ainda que os cães são vistos sempre no mesmo espaço, sem cuidados, disputando alimento e, por vezes, brigando entre si, o que já resultou em ferimentos no pescoço de alguns deles.

“O cheiro é muito forte. O quintal está tomado de fezes e urina. A água é suja e quase nunca tem comida. Faz tempo que não vemos ninguém cuidando deles”, contou um morador que preferiu não se identificar. Segundo vizinhos, os animais aparentam fraqueza, machucados e fome extrema, recebendo alimento apenas quando alguém se compadece e joga comida por cima do muro.